芬蘭入盟後極地大軍演！北約集結2萬兵力 美軍首度空運進駐

美國陸戰隊11日在挪威巴杜福斯機場，準備登上法德聯合空運中隊的C-130運輸機。（圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約在北極圈展開大規模軍演，美國陸戰隊首度由法德聯合空運中隊運送至芬蘭。此次演習集結超過2萬名部隊，旨在驗證歐美軍隊的跨國整合能力，同時被視為芬蘭加入北約後，聯盟強化北方防禦的重要一步。

《星條旗報》（Stars and Stripes）報導指出，由挪威主導的雙年軍演「酷寒行動」（Cold Response）正測試歐美部隊在北極高緯度地區的聯合作戰能力。美軍陸戰隊第6團的一個步兵連，11日由駐紮在法國的法德聯合空運中隊兩架KC-130J超級大力神運輸機，從挪威巴杜福斯（Bardufoss）空運至芬蘭羅瓦涅米（Rovaniemi）。這是該中隊成軍以來首度執行運送美軍的任務。

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隨著氣候變遷與新航道開通，北極的戰略地位日益重要。俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭後，促使長期保持中立的芬蘭與瑞典分別於2023年與2024年加入北約。這項地緣政治的重大轉變，讓北約的防禦陣線大幅向東推進，實質增強了聯盟在該區域的防禦力量。

兩萬兵力集結測試跨國極地作戰與後勤極限

今年共有超過2萬名部隊參與演習，包含約4000名美軍人員。演習核心在於驗證北約部隊在極端氣候、漫長距離與基礎設施受限的環境下，如何快速調動戰鬥部隊並捍衛聯盟北翼。參與空運調度的美軍少校韋伯（Rich Webb）強調，長程空中突擊支援平台在未來的分散式作戰中將扮演關鍵角色。

此次空運行動由挪威博多（Bodo）的北約聯合空中行動中心負責協調，統籌整個北歐、波羅的海至巴倫支海的空中勤務。美國陸戰隊抵達芬蘭後，隨即與完成跨國地面機動的後勤部隊會合。韋伯指出，這種跨國整合飛行證明了周密的聯合計畫，能將不同單位的戰力轉化為單一的高效團隊。

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