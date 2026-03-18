（影）機砲反無人機體系趨成熟 諾格推機砲版IBCS整合各傳統武器

圖為美軍步兵旅演練防禦無人機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕對付低成本無人機大軍，攔截方也需要尋求低成本、可持續的攔截手段，在尋求先進飛彈、刺針、火箭彈的降低成本趨勢中，還是機砲的成本更加低廉。美國諾斯洛普．格魯曼公司提出「火砲防空系統」（CBAD）概念，利用導引機砲彈藥取代昂貴飛彈，強化短程防空與終端防護能力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，CBAD並非單一武器，而是一套整合防禦架構，整合中口徑機砲、導引彈藥、多層雷達與光電感測器，並透過指揮管制系統協同運作，攔截無人機群與低空巡弋飛彈。

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報導指出，該系統的核心在於「導引砲彈」。不同於傳統空炸彈藥，導引砲彈可在飛行中修正軌跡，提高對機動目標的命中率，使機砲具備類似飛彈的攔截能力。

雖然諾格尚未公開CBAD系統的完整性能數據，但該概念可搭配如XM813 30公厘「巨蝮」鏈砲，射程約2至3公里；若採用35公厘系統，射程可提升至4公里以上。。

報導分析，CBAD最大優勢在於成本與持續作戰能力，傳統「刺針」等短程防空飛彈單價高昂，在面對大量低成本無人機時容易迅速耗盡；機砲系統則具備彈藥充足、單發成本低的特性，更適合應對飽和攻擊。

例如，美國陸軍近日進行實彈測試評估APEX彈搭配阿帕契機腹下方M230 30公厘機砲的作戰效果。該彈藥採近炸破片設計，可在接近目標時引爆，形成破片散布區域，以摧毀無人機，而不必直接命中目標。顯示美軍也正在尋求機砲反無人機的有效解決方案。

此外，CBAD可依需求整合於不同平台，既可用於機動部隊防空，也可部署於基地與關鍵設施防禦，具備高度彈性。隨著未來戰場空中威脅數量持續增加，單靠高價防空飛彈已難以應對。CBAD這類結合導引彈藥與機砲的防空系統，將成為美軍強化分層防空體系的重要方向，以提升整體防禦韌性與成本效率。

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