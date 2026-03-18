金穹概念提出僅1年 預算預估暴增3000億

圖為美國總統川普倡議的「美國金穹」（Golden Dome for America）飛彈防禦系統計畫的宣傳海報。（美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普2025年1月提出「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，並預估將耗資1750億美元。當時多數專家對此金額並不樂觀，認為起碼2000億美元起跳。如今該計畫負責人近日表示，因加速發展太空感測與資料傳輸能力，計畫預算已再增加100億美元至1850億美元（約新台幣5.89兆）。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，「金穹」計畫負責人蓋特萊茵（Michael Guetlein）17日表示，戰爭部已要求加快多項關鍵太空技術進度，包括高超音速與彈道飛彈追蹤衛星、太空軍資料傳輸網路，以及太空版空中移動目標偵測能力，因此對該計畫追加經費。

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報導指出，「金穹」被視為美國未來本土防禦核心架構，將整合衛星、感測器與攔截系統，形成多層防禦網。美國總統川普此前曾表示，該計畫預估總成本約1750億美元，並計畫於2028年前建立初步作戰能力。

不過外界對成本預估差異甚大。美國企業研究所分析指出，整體成本可能高達2500億至2.4兆美元；國會預算處則估計約5420億美元，其中太空攔截系統成本被認為最昂貴的項目。

對此，萊茵強調，外界估算多基於錯誤假設，與實際計畫架構存在差距，因為該計畫很多是屬於機密，並表示控制成本仍是目前重要任務。

萊茵認為，「金穹」計畫的部分項目本身就很經濟實惠，例如能對部分現有的通訊節點和基礎設施改造。且為了真正降低整體支出，美軍正評估導入定向能武器、人工智慧與先進資料處理等新技術，以降低攔截成本並提升防禦效率。

報導指出，五角大廈目前已取得約230億美元初始資金，用於推動計畫，但國會批評相關資訊透明度不足，尚未完全掌握成本與進度細節。

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