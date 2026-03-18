不到100美元打造飛彈！成本對比數十萬美元引發安全警訊

圖為外國獨立工程師上傳至GitHub開源平台的3D列印肩射飛彈原型，總造價僅96美元（約新台幣3059元）。（圖擷取自GitHub）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一款成本不到100美元的3D列印導引飛彈原型近日曝光，與傳統數十萬美元級防空飛彈形成強烈對比，安全專家警告，低成本武器製造門檻快速下降，恐帶來新的安全風險。

以色列媒體《新消息報》（Ynetnews）報導揭露，自稱獨立工程師的霍賈耶夫（Alisher Khojayev）已將一款簡易導引飛彈的完整計畫上傳GitHub開源平台。這款原型飛彈組裝成本僅96美元（約新台幣3059元），硬體結構主要由市售3D印表機列印，並搭載常見於智慧家電的ESP32控制晶片。飛彈設計包含摺疊穩定翼與定位系統，具備基於GPS與感測器的基本導引設計。

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相較美軍現役「刺針」防空飛彈（Stinger）單枚造價約48萬美元，這款實驗性質的飛彈原型成本僅其五千分之一。即便以色列「鐵穹」系統（Iron Dome）使用的攔截彈單枚成本也需2萬至10萬美元。安全官員指出，這種去中心化、無須大型工廠或全球供應鏈的簡易製造模式，若未來技術進一步演進，可能挑戰現行的武器監測與管制機制。

烏克蘭戰場被視為相關技術的觀察場域之一，基層實驗室正利用數百台3D印表機加速生產各類低造價武裝。烏克蘭公司SkyFall近期公布的P1-Sun攔截機，時速高達450公里，設計用於攔截低造價無人機。這類3D列印技術讓小型團隊能快速修改設計，提升在戰場上的應變能力。

隨著碳纖維增強聚合物材料與電子元件小型化，數位檔案的傳輸比實體武器走私更難監測。分析人士指出，導引系統與人工智慧技術的整合，正逐漸模糊愛好者實驗與軍事科技之間的界線。若相關技術落入非國家組織之手，可能對既有空中優勢與防禦體系帶來挑戰。未來軍事競爭的關鍵，可能不再僅限於速度，更包含列印效率與程式碼的靈活性。

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