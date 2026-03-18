伊朗擁約6000枚水雷 若封鎖荷姆茲海峽 美軍靠3種武器掃雷

圖為美軍復仇者級掃雷艦USS Avenger（MCM-1）執行任務。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕若伊朗在荷姆茲海峽布設水雷封鎖航道，美軍有哪些能力可以清除？最新解析顯示，美國軍方擁有多種掃雷手段，包括傳統掃雷艦、配備反水雷模組的濱海戰鬥艦，以及搭載雷射與無人載具的海軍直升機，用於偵測並排除航道中的水雷威脅。

圖為美軍獨立級濱海戰鬥艦）坎培拉號（USS Canberra）吊運無人水面載具。該艦配備反水雷（MCM）任務模組，能透過無人系統在威脅區外進行偵測與排除，大幅降低船艦與人員的觸雷風險。（圖：美國海軍）

《Defense News》報導指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍將水雷視為不對稱作戰的核心。根據美國國會最新報告，伊朗估計擁有約6000枚水雷庫存，包括吸著雷（limpet mines）、錨雷（moored mines）、沉底雷（bottom mines）與漂雷（drifting mines）。美國中央司令部指出，上週已在哈爾克島（Kharg Island）的打擊中摧毀16艘伊朗布雷船，降低了大範圍布雷的風險。

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美軍目前在海面上最強大的傳統掃雷戰力是復仇者級（Avenger）掃雷艦。該艦採用木材與玻璃纖維打造，具備極低的磁性與噪音特徵，使其能安全進入疑似雷區作業，而不觸發感應式水雷。其作戰方式是利用聲學與電磁裝置誘騙水雷引爆，或拖曳剪切電纜切斷錨雷繫繩，使其浮出水面後擊毀，曾於波斯灣戰爭期間排除超過1000枚水雷。

濱海戰鬥艦與無人系統執行遠距偵測

為了現代化掃雷戰力，美軍正加速部署獨立級 （Independence）濱海戰鬥艦（LCS），並配備專門的反水雷（MCM）任務模組。由於該型戰艦採用鋁製船體，磁性特徵較強，通常在雷區威脅範圍外運作，並釋放無人潛航器（UUV）與無人水面載具（USV）進入危險區。無人載具搭載AN/AQS-20聲納系統，能定位海底或懸浮的水雷位置，降低人員與船艦的觸雷風險。

空中偵測與排除則由MH-60S「海鷹」（SH-60 Seahawk）是直升機擔綱。該機配備AN/AES-1空載雷射偵測系統，能穿透海水偵測浮雷與近水面水雷；同時搭載AN/ASQ-235反水雷系統，可投放一次性潛航器攔截並摧毀目標。此外，美軍仍保有28架MH-53E「海龍」（Sea Dragon）掃雷直升機，能拖曳重型磁性與機械掃雷設施，用於偵測並排除航道中的水雷。

根據美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）資訊，軍方目前正針對2025年後的空中反水雷任務需求進行評估。隨著MH-53E停產，美軍未來將著重於整合無人載具與新一代偵測技術，確保在面對伊朗水雷威脅時，能保有持續性的航道排除能力。

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