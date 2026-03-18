專抓低空目標！美軍急調5架最強預警機 橫跨大西洋趕赴中東

美軍E-2D預警機連夜趕赴中東部署，罕見橫跨大西洋，抵達中繼站亞速群島（Azores）進行夜雨中整補。（圖取自X平台 @Azorean_Lion）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為防範中東局勢升溫，美軍正緊急增派空中預警力量。多架E-2D預警機近日橫跨大西洋，外界認為此舉可能與伊朗頻繁動用低空無人機與飛彈攻擊有關，凸顯區域防空壓力正在快速升高。

圖為法國海軍塗裝的E-2D「先進鷹眼」預警機。美軍為應對伊朗無人機與巡弋飛彈威脅，近期罕見大規模緊急調配該型機種從大西洋赴中東部署。（諾斯洛普．格魯曼網站）

軍事媒體《The War Zone》報導，至少5架美國海軍E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機，近日從美國東岸出發，連夜飛抵大西洋中部的亞速群島（Azores）進行中繼整補。對該機種而言，這類橫跨大西洋的大規模調動相當罕見，顯示美軍亟需快速將雷達力量投射至中東戰區。

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波斯灣周邊防空壓力急遽升高，主因是伊朗頻繁對阿拉伯國家發射低空飛行的自殺式無人機與巡弋飛彈。E-2D具備美軍目前最靈敏的下視雷達能力，特別擅長偵測低空飛行目標，是防禦波斯灣與荷姆茲海峽等複雜沿海區域的最佳工具。

報導指出，這次緊急調度同時暴露了美軍現有預警漏洞。目前中東美軍高度依賴駐紮於沙烏地阿拉伯的E-3「哨兵」（Sentry）預警機，但該機隊已嚴重老化且妥善率吃緊。為填補這項防護網缺口，澳洲皇家空軍也宣布派遣一架先進的E-7「楔尾鷹」（Wedgetail）預警機馳援，顯示現有空中預警能力正承受更大負荷。

隨著戰事具備區域化特徵，伊朗的飛彈與無人機攻擊範圍已跨足多國，並嚴重威脅海上商業航運。E-2D與E-7的進駐，將為美國及其盟友提供極需的空中監控視角，透過填補低空偵測的體系漏洞，防範戰火進一步癱瘓關鍵的全球能源水道。

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