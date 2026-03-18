旭海遊意外直擊「雄二E」試射 網友急喊：別洩密！

「雄二E」近年經常試射。（資料照，記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有民眾到旭海海邊「丟石頭」放鬆時，意外捕捉到一枚飛彈帶著熊熊火光和煙霧軌跡，從頭頂呼嘯而過的驚奇畫面。這段畫面被拍下後今天上傳網路，迅速爆紅並獲得超高流量，卻引發不少網友希望她刪除，要有國防意識。

據軍事迷初步判斷，這枚飛彈應是中科院的機敏彈種「雄二E」巡弋飛彈。從流出的畫面可以清晰見到，飛彈射出數秒後，帶有火光的加力助推火箭與彈體分離。據了解，助推火箭用於提供瞬間加速度，除了將彈體推出彈箱，也為飛彈提供啟動渦輪噴射發動機所需的進氣量，隨後飛彈本體則依靠自身動力，保持略高於海平面的高度向目標平飛。

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民眾日前到旭海海邊「丟石頭」放鬆時，意外捕捉到一枚飛彈帶著熊熊火光和煙霧軌跡，從頭頂呼嘯而過的驚奇畫面。（擷取自threads）

儘管畫面令人震撼，但隨即有大量網友在影片下方緊急留言警告，「這是國家機密！」、「不要流出國家安全資料！」甚至強烈要求原PO立即下架影片，展現了極高警覺。對此，不少軍事迷與觀察家大讚國內民眾的國防意識極高，能在流量誘惑前保持理智，令人印象深刻。

據了解，「雄二E」飛彈打擊範圍可達中國內陸，對反制中國侵略台灣具有強大的嚇阻能力，屬於極度機敏的彈種。這次意外事件，意外地展現了台灣國人成熟的全民國防素養。

中科院九鵬基地於18、19日清晨進行飛彈試射。根據相關單位的公告，18、19日上午03:00至08:00在九鵬基地進行「空中射擊」試射。

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