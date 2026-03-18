201名烏軍專家進中東！專打伊朗自殺無人機 戰場經驗外溢

烏克蘭軍事專家實地檢查「見證者-136」（Shahed-136）自殺無人機殘骸。基輔正將累積的實戰經驗外溢至中東，部署逾200名專家協助盟友防範類似空中威脅。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基17日證實，超過200名反無人機軍事專家已部署至中東，協助多國防範伊朗設計的「見證者」（Shahed）無人機攻擊，顯示俄烏戰場的實戰經驗正外溢至其他衝突區域。

據英國《衛報》報導，澤倫斯基表示，目前已有201名反無人機專家部署至中東地區，另有34名專家隨時待命。這批專家已進駐阿拉伯聯合大公國、卡達與沙烏地阿拉伯，並正前往科威特，核心任務是協助區域盟友防範低成本自殺式無人機威脅。

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烏克蘭在長達1484天的戰事中，累積了大量對抗該型無人機的數據。澤倫斯基在演說中強調，這些專家清楚如何建立偵測與攔截體系來處理「見證者」無人機。這顯示相關實戰經驗正被其他地區採用與參考。

澤倫斯基在倫敦會晤英國首相施凱爾（Keir Starmer）並對英國國會演講時警告，隨無人機技術快速進步，戰爭門檻已大幅降低。未來不僅是軍事大國，包含犯罪網絡與恐怖組織都可能掌握這類致命技術。他指出，這種「廉價殺手」的擴散將使全球防空網面臨嚴峻考驗。

這項部署顯示，無人機威脅與反制經驗正跨區域流動。澤倫斯基警告，隨技術門檻降低，未來不僅國家能發動攻擊，犯罪網絡與恐怖組織也可能具備類似能力。

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