美軍用5000磅深穿透炸彈攻伊朗 貫穿地下指揮所產生類地震效應

美軍17日表示，已使用穿透炸彈對位於荷姆茲海峽附近的伊朗飛彈基地進行打擊。圖為穿透炸彈。（美聯社）

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍近日出動多枚5000磅（約2270公斤）的深穿透炸彈（deep penetrator bomb），對位於戰略要地荷姆茲海峽附近的伊朗飛彈基地進行打擊。軍方人士今天指出，這類炸彈的設計初衷並非在地面產生大範圍爆震，而是將能量集中於垂直穿透，對地下深層加固設施（如指揮中心、核子設施）產生致命打擊。

他指出，各國空軍經常使用的2000磅通用炸彈，則是會在地表上產生大範圍的爆炸及衝擊破壞力，與5000磅穿透彈的用途並不相同，但兩者都會產生類似小型地震的效應。

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5000磅（約2270公斤）級別的深穿透炸彈（俗稱「碉堡剋星」），主要代表型號為美軍的 GBU-28。其攻擊地面時，因這類炸彈擁有強化鋼材製成的細長彈殼，利用重力加速度與動能撞擊地面，能在爆炸前深入地下，可穿透約 6公尺（20英尺） 以上的強化混凝。，若是一般土層，穿透深度可達 30公尺（100英尺） 以上。

此外，不同於一般炸彈在地面爆炸將能量散發至大氣，深穿透炸彈在地下引爆，會產生類似「地震」的效果，若成功鑽入通風口或坑道內部引爆，產生的超壓（Overpressure）會沿著隧道迅速蔓延，摧毀內部的人員、設備與電子系統。

穿透彈的另一個特色就是可以多枚疊加，針對極深層目標，作戰單位通常會使用兩枚以上炸彈攻擊同一點（稱為「連環鑽地」），利用第一枚炸開頂層覆土或混凝土，第二枚再鑽入更深處。

軍方人士說，包括我國在內的多個國家，空軍戰機在執行炸射任務時，會用到2000磅的通用炸彈，我國空軍過去會在炸射演練任務時，於石礁靶場投擲2000磅通用炸彈，威力足以讓距離約 8.5 公里外的澎湖花嶼民宅出現窗戶震動甚至屋損，其震波甚至曾傳到約 40 公里 外的馬公市區，體感震度約達 2 至 3 級。

他指出，由於多次接獲澎湖民眾的反映，空軍因此將2000磅炸彈的投擲演訓地點，由石礁靶場移到台灣東部海域，目前石礁靶場主要維持 500 磅以下炸彈的炸射訓練。

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