軍購特別條例草案下週排審 銳鳶二型無人機是「台灣之盾」備援中繼

銳鳶二型無人機是「台灣之盾」整體運用的一環，可在地面雷達受損時，擔負起空中監偵與指管系統，增加整體防空作戰的預警縱深。圖為去年台北航太國防展展出的銳鳶二型無人機。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院外交及國防委員會下週確定排審軍購特別條例草案，國防部日前已將包括強弓飛彈丶銳鳶二型無人機以及自殺無人艇等三案的說明資料，分送到委員會及相關立委辦公室。軍政人士今天指出，銳鳶二型無人機也是「台灣之盾」整體運用的一環，可在地面雷達受損時，擔負起空中監偵與指管系統，增加整體防空作戰的預警縱深，爭取朝野立委支持，將銳鳶二型無人機納入1.25兆元軍購特別預算項目之內。

他特別指出，「台灣之盾」計畫是一套完整的架構，規劃中的各式飛彈丶雷達丶無人機與整合防空作戰系統，來自對美採購及國內自製生產，這是完整的配套規劃，若是部分裝備列在特別預算丶部分改列年度預算，將造成「台灣之盾」計畫的不確定性，屆時各空層的防禦作戰能否同步部署展開，都會是個問題，仍應放在同一個特別預算來審查通過，才是最為適切的做法。

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依據國防部先前送至立法院的報告指出，第二代海搜戰術型無人機監偵系統 （銳鳶二型無人機量產案，總金額168億元），是目前同類無人機中，唯一具備不同任務酬載彈性及短場自主起降功能，可發揮一機多用之韌性。可依據任務酬載不同，可執行海搜、打擊、反潛及通訊中繼、戰損評估等多功任務，提升不對稱作戰效益。

「銳鳶二型」無人機奠基於「銳鳶一型」技術，花了2年時間改變外型、發動機、放大機體，不僅只用於情監偵任務，甚至可以用於偵潛用途，或成為多用途的「瑞士刀」。（資料照，記者方賓照攝）

國防部指出，本案透過美方技轉通信、偵蒐酬載及AI技術，強化「精準打擊、分散存活、快速決策」之防衛能力。中科院已完成複材機體複式授權國內廠商生產，多項系統模組業已完成產條認證擴大釋商，實現非紅供應鏈之建置。

在共同研發方面，國防部表示，DTC、L3 Harris及Anduril等三家外商，已被中國列入制裁名單，本量產案可回饋渠等公司損失，堅定其後續合作意願。此外，本系統藉AI輔助，僅需2人操作即可執行多項任務，可大幅減少海軍及海巡人力負荷，有效提升作戰效益及韌性，這是國內第一款以軟體迭代更新為設計理念之無人機，可依不同任務執行系統精進。

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