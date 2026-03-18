不只干擾還能攻擊！美軍電戰機新配置曝光 專打敵方雷達防線

美軍公開EA-18G電戰機最新掛載影像。圖中框示設備呈現「干擾與硬殺」整合：藍色與綠色負責致盲雷達，紅色與黃色反輻射飛彈則負責摧毀目標，用於壓制敵方防空網。（圖：美國中央司令部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍近日公開一款電戰機在中東作戰的掛載配置，顯示其可在干擾敵方雷達的同時，直接發動攻擊壓制防空系統。這項改變不是因為換裝了新飛機，而是透過整合電子干擾與精準打擊能力，縮短了清除敵方防線所需的時間。這種配置反映美軍在對伊朗行動中，正強化電子戰與實體打擊的深度運用。

軍事媒體《Army Recognition》報導，美國中央司令部（CENTCOM）發布了隸屬林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦的EA-18G咆哮者（Growler）電戰機最新配置。這架飛機正參與針對伊朗軍事目標的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury），其掛載模式顯示美軍正打破過往「電戰機僅負責支援」的模式，朝向具備強大壓制能力的攻擊平台轉型。

請繼續往下閱讀...

此次曝光的配置包含4枚AGM-88系列反輻射飛彈，這類武器專門追蹤敵方雷達訊號並執行精準打擊，透過機身感測器鎖定電子訊號，戰機能在執行干擾的同時，針對敵方的防空節點發動攻擊。這種將「電子干擾」與「硬殺打擊」結合的戰法，能讓戰機在偵測到威脅的瞬間立即做出反應，系統性清除敵方的雷達監視網。

加掛油箱提升續航力

為了確保能在爭議空域長時間待命並捕捉隨機開啟的敵方雷達，這架EA-18G配置了2具各1817公升的外部油箱，總計提供約3634公升的額外燃油。這項配置提高了戰機在空域內持續執行任務的能力，不需頻繁往返加油。同時，機上還掛載了2枚中程空對空飛彈，確保在執行壓制任務時，仍具備基本的空中自衛能力。

報導分析指出，這套戰法核心在於提升對整合防空系統（IADS）的壓制效率，透過單一平台同時掌控電磁頻譜與物理打擊，美軍能更有效地建立安全走廊。這不僅是技術掛載的調整，更顯示美軍具備拆解敵方防禦架構的能力，並能確保在高度爭議的空域中，持續且穩定的運作優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法