伊朗第3枚飛彈被擊落！北約加派「愛國者三型」進駐土耳其

土耳其南部印吉爾利克空軍基地部署愛國者三型（PAC-3）飛彈系統。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其國防部18日表示，北約已在南部基地增派愛國者飛彈連，因過去一週內已有第3枚伊朗飛彈闖入領空並被擊落。面對接連發生的飛彈入侵，北約正加強當地攔截火力，確保區域防衛無死角。

《法新社》18日報導指出，土耳其國防部證實北約正在因斯里克空軍基地（Incirlik Air Base）部署一套全新的愛國者（Patriot）系統。該基地位於土耳其南部阿達納市（Adana）郊區，目前已有西班牙部隊駐紮。雖然國防部官員未透露由哪國部隊操作最新的愛國者三型（PAC-3）系統，但強調這是為了強化現有的攔截能力。

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近期飛彈攔截效率提升與預警網有關。土耳其政府證實，上週五（13日）擊落了第3枚來自伊朗的彈道飛彈。在此之前，北約已在土耳其中部的馬拉蒂亞（Malatya）地區加派防禦。當地設有由美軍人員監控的長程預警雷達，能有效偵測伊朗的飛彈發射資訊，為攔截系統爭取反應時間。

愛國者三型攔截更精準

愛國者系統具備多層次防禦功能。根據美軍數據顯示，舊款PAC-2對戰機的攔截範圍可達70公里。而本次增援的PAC-3專門用於攔截彈道飛彈，攔截距離雖較短（約20至35公里），但能直接在空中撞擊目標，命中更精準，確保在彈道飛彈墜地前完成摧毀。

相關防務官員表示，北約將持續監控區域空域狀況，並視威脅程度調整部署。目前新增的飛彈連將與既有偵測網整合，提升監控精度。土耳其與北約盟國正持續掌握空域動態，確保對任何入侵事件能即時做出反應。

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