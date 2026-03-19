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潛艦海鯤號將「過夜耐航測試」？軍事觀察家曝美軍協助關鍵
軍事觀察家紀東昀研判潛艦海鯤號即將展開數日的「過夜耐航測試」。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號於3月10日及12日連續出港潛航測試後，至今已約1週未出航，網友依過去經驗推測，如果靠港多日休整，下次出航可能有重大測試，軍事觀察家紀東昀研判數日的「過夜耐航測試」即將展開。
紀東昀指出，海鯤號已完成6次潛航測試，在美軍協助下，所有的測試都依美軍標準進行，安全及可靠度值得信任、肯定，且依期程看，測試進度比國外還要快，所以可能在6月完成測試。
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紀東昀分析，海鯤號潛航測試，隨著深度、海水溫度、水壓的變化，必須重複測試維生系統、壓力殼、動力系統及聲納等關鍵設備，因為潛艦大部分時間都在水下進行作戰任務，完成充電後，可以在海底停留長達數天，相信「很快」就會進行過夜的耐航測試。
紀東昀強調，潛航測試縱使在相同的深度，隨著速度的改變，電池消耗速度，也都會呈現不同的曲線，所以電瓶充飽電後，海鯤號在不同速度、不同深度的性能表現，非常值得關注，這也是出海測試最主要目的。