爆出5層樓高大火球 陸軍野戰實爆訓練 TNT及C4爆藥急造兵器

第3作戰區昨日實施第1季駐地實爆訓練，有效強化聯合作戰支援效能。（圖：取自軍媒青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕為模擬在作戰環境中需要緊急製造炸藥及縱火兵器，國軍第3作戰區昨日實施第1季駐地實爆訓練，所屬工兵、化學兵部隊協同實施野戰急造縱火兵器實爆等課目演練。化學兵調配急造縱火兵器，由工兵操作C4爆藥與電雷管，進行點火機充電等起爆程序，霎時間高溫烈焰直衝天際，展現縱火兵器強大破壞力，有效驗證聯合作戰支援效能。

為提升戰鬥支援部隊實戰能量，53工兵群工兵支援營、聯兵584旅工兵連與33化學兵群煙幕營等單位，昨日在新竹地區展開年度第1季駐地實爆訓練，期透過實戰化訓練，強化官兵戰技與專業。

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官兵執行各項接續作業前，皆會以雙手貼地默數5秒，進行觸地「放電」程序。（圖：取自軍媒青年日報）

根據軍媒青年日報今天報導指出，參訓官兵至彈藥交付所領取TNT及C4爆藥，隨後前往接續線，運用導通試驗器確認電雷管電阻值，並將電雷管與TNT爆藥實施接續作業，以利爆破訓練遂行。隨後，官兵將TNT爆藥放置起爆區，並完成電雷管與主線路接續作業，返回點火線，待爆破指揮官下達「點火」命令，官兵立即按下點火鈕，瞬間爆炸聲響震撼全場，碎石塵土衝天，展現工兵支援作戰效能。

此外，工兵部隊也與33化學兵群煙幕營攜手操作野戰急造縱火兵器實爆訓練，由化學兵先行調配完成急造縱火兵器，將其裝填至鐵製油桶內，並與工兵專長人員合力在起爆區內採3個一組方式進行加固，將C4爆藥裝填至油桶中間空隙內，完成接續作業等起爆前準備工作後，待命實施起爆。爆炸瞬間，高溫烈焰翻騰竄升，展現野戰急造縱火兵器強大破壞效能，同時驗證工兵、化學兵協同作戰實戰能力。

徐子晏上士。（圖：取自軍媒青年日報）

53工兵群工兵支援營橋梁2連組長徐子晏上士表示，TNT爆藥操作具相當危險性，即便已歷經各項任務洗禮，他每次執行相關演練，都還是謹慎應對。藉由每季訓練持續精進，官兵得以逐步熟稔化學兵野戰急造縱火兵器相關專業，並從中學習與掌握不同戰技職能的協同作業模式。從器材整備、爆材接續到起爆流程，各項作業均須精準執行，透過反覆實作累積經驗，不僅強化爆破與縱火兵器運用等專業戰技，更進一步提升部隊在多變戰場環境中的聯合支援能力。

33化學兵群煙幕營煙幕4連班長郭軒廷上士指出，此次實爆訓練採用大型油桶裝填急造縱火兵器，與工兵部隊合作驗證不同配置模式與爆材用量的破壞效能，相關成果將納入後續戰訓任務參據，並且在跨兵種聯合訓練中，持續精進雙方實戰能力，發揮整合加乘效益，為後續遂行作戰支援任務奠定堅實基礎。

郭軒廷上士。（圖：取自軍媒青年日報）

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