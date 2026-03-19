中國12機11艦擾台 國軍嚴密監控應處

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台遂行灰色地帶襲擾，國防部今天（19日）公布，自昨（18日）上午6時起至今日上午6時止，偵獲中共軍機12架次、軍艦9艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。其中有5架次軍機逾越台海中線，進入我國北部、中部及西南空域。

據國防部公布示意圖，共機動態分為兩個部分。第一部分自昨日上午9時20分至今日上午6時止，共有主戰機、輔戰機、無人機及直升機計11架次在台海周邊活動，其中有4架次逾越中線。第二部分則於昨日下午2時45分至晚間7時10分，偵獲輔戰機1架次出現在我西南空域。

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除空中活動外，國軍另偵獲9艘中共海軍艦艇及2艘公務船持續在台海周邊海域活動。國防部強調國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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