肩負資通電軍通信關鍵樞紐職責 毛建秋中將視導北部高山站台

資通電軍指揮官毛建秋中將（中）視導北部高山站臺，肯定守護國安辛勞。（圖：取自軍媒青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕資通電軍指揮部在台澎金馬丶東引及鳥坵建構265座通資站台，其中有多數屬於高山站台性質，高山站台憑藉地勢優勢，不僅是維持國軍聯合作戰指管體系的關鍵樞紐，更是執行電子戰（Electronic Warfare, EW）奪取電磁權的核心陣地，確保我軍在戰時能「看得到、攔得住、能干擾」。

資通電軍指揮部指揮官毛建秋中將日前在政戰主任彭上校陪同下，視導北部地區高山站台，實地了解部隊戰備值勤與生活狀況，並發放團體加菜金，慰勉官兵長期駐守偏遠據點與戮力戰訓本務的辛勞。

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根據軍媒青年日報今天報導指出，毛指揮官巡視駐地設施與裝備情況，並關心官兵在高山嚴寒環境中執行任務的概況與生活需求，指示單位妥善運用禦寒設備，持續優化生活環境，同時透過官兵作息調整，兼顧任務需求與人員照顧，維持部隊穩定運作。

毛指揮官表示，高山站台肩負通信關鍵樞紐職責，期勉官兵持恆堅守崗位、確保裝備妥善、維護指管通聯暢通，強化各項整備工作，維持堅實戰力，以應對各項任務及挑戰。

儘管資通電軍指揮部的資訊通信聯隊，已經回歸給陸軍，但關鍵的電子戰及網路戰任務，仍由資通軍電指揮部負責。軍政人士今天指出，高山站台的戰略價值在於延伸偵蒐與通訊範圍。由於無線電訊號受地球曲率與地形障礙限制，站台位於高處可有效克服地形阻隔，確保指揮鏈涵蓋全台及周邊海空域。此外，站台部署之精密電子偵測設備，能全天候截獲遠方電磁訊號，為國軍提供早期預警（ES）與情報分析（ELINT）。

軍政人士表示，資通電軍指揮部今年持續進行「第三代陸區系統」，以及環島第二路由及資通系統微波建置案，將可建構強靭的通資骨幹網路，以支援各式指管系統情資傳遞到各級指管中心及武器儎台，強化重要軍事營區戰場傳輸效能，遂行國軍聯戰任務。

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