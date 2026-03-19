反制中共遠火低成本彈藥關鍵：商規零件、大規模量產

勁蜂設計含多元模組化設計，料未來將發展出各種不同用途的彈藥。圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型（前）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕中科院院長李世強近日在立法院表示，針對中共遠火部隊（遠程火箭彈），中科院已有「低成本防空彈藥」，最快明年展開反無人機用的實彈測試。軍政人士表示，低成本的關鍵，在於使用商規零件，才能迅速形成戰力、大規模生產。

據了解，中科院研發的「低成本攔截彈藥」主要有兩類，一為反無人機用、另有反飛彈用的版本。軍政人士表示，低成本反無人機用彈藥其實就是以勁蜂系列為基礎發展，所以才會進展快速。

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軍政人士說，低成本的關鍵，在於使用商規零件，才能快速製造，並大規模生產。他說，軍規、特規不是不好，但那種規格，是要應對相應的威脅需求開發出來的。現在我們要反制的是中共大量廉價的無人機、遠火火箭，使用軍規特規，不免殺雞用牛刀。唯一要有的心理準備，就是不是彈藥百發百中，需要一次射好幾枚。

同時，軍政人士透露，因為規格不尖端、又飛不快，因此低成本彈藥的概念，也是說服軍方很久，他們才慢慢接受。但面對敵方無人機，反制彈藥需要在上空，要以類似遊蕩彈藥的方式尋找目標，自然就不能飛快，否則燃料很快會耗盡。

至於反飛彈用的，軍政人士表示，目前還在尋找廠商，能夠以ODM方式生產。同時，雖然反飛彈也是使用商規零件，但由於要應對的威脅程度較高，同時它內部的雷達，需要能夠尋找威脅目標，並推算發射源，這部分需要較高計算，並確保在高度電磁干擾環境下仍能運作，因此計畫推進較為謹慎。

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