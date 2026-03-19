我曾對捷克輪型自走砲感興趣 美陸軍派觀察團考察競爭替代M777

美國陸軍近日派員訪問捷克斯洛伐克集團（CSG），評估其地面武器與砲兵生產能力，並實地觀摩「春神式」155公厘輪型自走砲實彈射擊，作為未來替換M777牽引式榴彈砲的參考方案之一。（圖取自Excalibur Army）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕陸軍將於2026年向美軍購最新型M109A7帕拉丁自走砲，綜合相關報導，捷克EA公司也曾授權代理商，積極來台推銷最新155公厘DANA輪型自走跑，雖我軍方曾派員與捷克官方談及採購武器裝備時，但始終未獲官方的正式背書。如今美國陸軍近日派員訪問捷克斯洛伐克集團（CSG），評估其地面武器與砲兵生產能力，並實地觀摩「春神式」155公厘輪型自走砲實彈射擊，作為未來替換M777牽引式榴彈砲的參考方案之一。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美軍代表團此行參觀CSG旗下生產設施、裝配線與製造流程，並由EA展示「春神式」（Morana）155公厘自走砲性能。該系統搭載155公厘火砲，可使用北約標準彈藥，並採輪型底盤設計，強調機動性與快速部署能力。

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報導指出，此次訪問背景是美國陸軍終止增程火砲（ERCA）計畫，轉而評估現成或開發中的自走砲系統，希望在短期內提升火砲部隊的機動性、生存性與火力。

春神式火砲採用8×8 底盤，加裝155公厘/52倍徑砲管，大砲安裝在覆有裝甲的旋轉砲塔中，可視為卡車底盤和獨立塔式火砲系統的組合。因此它具有重量輕、運輸方便、在普通道路和困難地形上的高機動性，後勤也相對簡單，另外它有全自動裝載系統、高度電子化的武器瞄準設備、備彈容量也很大；春神式榴彈砲在停車後，40秒即可完成射擊準備，包括填彈與開砲都是高度自動化的，與過去的自走砲需要打開艙門不同，瞄準目標，彈藥預備與射擊，都可在砲塔內控制的。

「Breaking Defense」報導，美軍計畫最快於今年7月選定新型自走砲承包商。潛在競爭者包括南韓韓華、德國萊茵金屬、美國Elbit America，以及Leonardo DRS與KNDS聯合方案等。

報導分析，輪型自走砲相較傳統牽引式火砲，具備部署快速、機動性高與後勤負擔較低等優勢。在現代戰場上，面對反砲兵雷達與無人機監視，火砲部隊需具備「打了就跑」能力，以降低被反擊風險。

報導分析，美國陸軍積極評估輪型自走砲，反映出近年俄烏戰爭所帶來的戰術轉變，機動性與生存性已成為火砲系統發展的重要方向。

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