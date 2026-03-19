台美再簽近30億台幣軍售案 海軍艦艇丶航材零附件維持妥善率

圖為海軍成功級巡防艦「鄭和軍艦」（PFG2-1103）駛進基隆港。（本報資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美方將在適當時候宣佈總金額達到200億美元的新一波對台軍售案，而為提升台灣艦艇丶反潛直升機的妥善率，台美最新簽署了艦艇零附件丶航材零附件等兩份後勤採購合約，合計金額達到29億8900萬元台幣。

軍政人士今天說，這兩項軍事採購案的合約，都屬於海軍的後勤維持案，包括「艦艇零附件二號訂單」（14億9450萬元台幣），以及「航材零附件二號訂單」（金額同樣是14億9450萬元台幣），都是由我駐美軍事代表與AIT美國在台協會代表簽署，雙方已在本月12日完成合約簽署。

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在國艦國造的進度上，依據行政院今年2月送交立法院的報告指出，政府持續推動潛艦等5型艦籌建，高效能艦艇第一批6艘及新型救難艦1艘已交裝；高效能艦艇第二批5艘刻正建造中，管制於2026年完成交艦。潛艦原型艦刻依測試程序所列標準逐項實施海上浮航驗測，於潛航安全條件無虞後，即進行後續海上測試；新一代輕型巡防艦2艘、新式快速布雷艇6艘，均按計畫節點管制。

圖為海軍S-70C（M）反潛直升機，是海軍反潛航空作戰隊的主力機種，飛行員頭盔使用的是白色外觀的HGU-84P飛行頭盔。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

立法院會13日通過授權行政院先行與美方簽署「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「拖式2B反裝甲飛彈」及「標槍反裝甲飛彈」等四案發價書，在軍購特別條例草案排審方面，立法院會日前將政院版8年1.25兆、國民黨團版3800億元+N、民眾黨團版4000億元「國防特別條例草案」併案付委審查；民進黨籍立院外交及國防委員會召委陳冠廷已排定委員會下週議程，將與立法院財政委員會聯席，併案審查政院版及在野黨所提軍購條例。

對於特別預算有關軍購項目，軍政人士日前指出，「台灣之盾」計畫是一套完整的架構，規劃中的各式飛彈丶雷達丶無人機與整合防空作戰系統，來自對美採購及國內自製生產，這是完整的配套規劃，若是部分裝備列在特別預算丶部分改列年度預算，將造成「台灣之盾」計畫的不確定性，屆時各空層的防禦作戰能否同步部署展開，都會是個問題，仍應放在同一個特別預算來審查通過，才是最為適切的做法。

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