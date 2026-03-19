不只台灣之盾！國防部公佈反登陸、國土防衛到作戰量能完整規劃

圖為根據中科院發布的影片，強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）

〔記者方瑋立／台北報導〕面對中共軍力擴張與常態化灰色地帶襲擾，共軍「由訓轉演、由演轉戰」對台發動封鎖或猝然突襲的可能威脅大增，政府擬提出8年期1.25兆元國防特別預算，立法院外交及國防、財政委員會下週將舉行聯席會議審查行政院版及在野黨版本條例草案。國防部最新書面報告指出，為彌補年度公務預算緩不濟急的限制，提出運用特別預算籌獲關鍵武器，並詳細說明「整體防空及飛彈防禦」、「聯合反登陸」、「聯合國土防衛」與「作戰持續量能整備」等四大防衛作戰效能規劃。

在「整體防空及飛彈防禦」方面，國防部指出，共軍若犯台將以戰機、戰術彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機等實施聯合火力打擊。為此，特別預算將規劃籌購自製強弓飛彈系統與各型反彈道及防空飛彈，並結合現役愛國者、天弓等防空系統，搭配戰場管理系統建構具備「重層防禦」特性的強大防空火網。同時，國軍也將採購軟、硬殺混合及可攜式之反制無人機系統，打造全方位防護的「台灣之盾」。

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針對「聯合反登陸」作戰，預判共軍將以遠火部隊打擊，並以護衛艦掩護兩棲登陸船團穿越台海，甚至於外海部署潛艦建立封鎖線。國防部規劃透過特別預算籌購82套海馬士多管火箭飛彈系統，部署於陸軍執行遠距精準打擊。此外，也將籌建大量濱海監偵型與攻擊型無人機（共計20萬餘架，部署於陸、海軍）、海軍無人艇，以及60門M109A7自走砲，搭配AI輔助決策支援系統，縮短作戰反應時效並建立重層削弱的擊殺鏈。

若戰事進入「聯合國土防衛」階段，共軍將企圖佔領後方機場、港口與行政中樞。國防部強調，地面部隊將大量運用偵打一體無人機，以精確打擊方式不斷削弱敵軍戰力。特別預算中明列將籌購ALTIUS-700M反裝甲型無人機1554架、ALTIUS-600ISR無人機478架，部署於各作戰區發揮「即偵即打」效能。同時藉由戰術網路及部隊快速情資分享套件，將情資匯集至AI決策支援系統，輔助指揮官下達戰術決心。

最後，面對中共可能封鎖台灣導致外援斷絕的威脅，「作戰持續量能整備」成為防衛縱深關鍵。國防部表示，若未獲賦特別預算，將影響戰時高消耗彈藥的供給能量。因此，計畫一次性籌購120公厘與105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥等急缺彈藥。同時，國防部也積極爭取台美共同研發與合作生產，預計增建14條兵工產線以擴增自產能量，藉此打造非紅供應鏈，滿足長期作戰自主所需。

國防部在報告中總結，傳統公務預算額度已無法支應龐大建案需求，若以本次特別預算自製及商購額度約3000億餘元來看，單靠年度預算將造成建案延宕形成戰力罅隙。期盼藉由特別預算「資源集中、規模穩定」的特性，一次性籌建可恃戰力，促使中共不敢犯台。

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