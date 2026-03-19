忠誠僚機XQ-58A整合自主系統 德國拚了2029就要拿到

圖為XQ-58無人戰機。（DIVDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕歐洲航太巨擘空中巴士集團正與美國Kratos公司合作，運用XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人機整合「多平臺自主可重構安全系統」（MARS）進行測試，目標是2029年前向德國空軍提供具作戰能力的「無人協同戰鬥航空器」（UCCA）。

軍聞網站「Defence Blog」報導，空巴正著手修改2架Kratos公司提供的XQ-58A，為其安裝自製的MARS任務系統，預計今年就能進行飛行測試。

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報導指出，MARS系統結合人工智慧控制架構「MindShare」，可在無人機執行任務時取代飛行員，並協調多架有人與無人飛機進行聯合作戰，提升戰場運作效率。

空中巴士表示，透過整合已驗證的XQ-58A平台與歐洲自主任務系統，可在不需從零開發的情況下，快速建立具備實戰能力的無人作戰體系，同時降低成本與開發時間。

此外，空中巴士也正推動「颱風」（Eurofighter）戰機升級，使其可作為無人機指揮平台。透過升級歐洲戰機Litening 5標定莢艙與航電系統，未來戰機可直接控制無人機執行任務，也能由無人戰機自主執行，形成「有人/無人協同作戰」架構。

XQ-58A無人戰機為低成本設計，航程超過5000公里，可搭載武器並執行多種任務，且不需傳統跑道即可起降。該機可透過火箭助推發射，並以降落傘回收，具備高度機動部署能力。

分析指出，這類無人協同作戰飛機可執行高風險任務，如進入高防空威脅區域或長時間監控敵方目標，有助於降低飛行員風險。

報導分析，隨著無人作戰技術快速發展，UCCA已成為未來空戰重要趨勢。空中巴士此項計畫顯示歐洲正加速發展自主無人戰機能力，以提升在高強度衝突中的作戰韌性與戰力。

相關報導則指出，美陸戰隊已使用XQ-58A與F-35B戰機搭配測試，並已規劃增購XQ-58A拓展任務測試能量。Kratos證實，已和美陸戰隊與空軍測試合約，提前展開打造24架XQ-58A作業，未來該機也有望成為首款投入量產的「協同戰鬥航空器」（CCA）。

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