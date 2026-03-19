2028首飛不代表服役 美國會認F-47可能要到2030中期

圖為F-47的概念外觀。（圖取自普惠官方影片）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍官員表示，F-47進展順利，按計畫仍在2028年進行首飛。不過首飛不代表能馬上服役，美國會議員指出，空軍F-47與海軍F/A-XX戰機預計要到2030年代中期才會正式服役，在此之前，美軍將不得不延長現役戰機使用壽命，以填補戰力空窗。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，美國眾議院軍事委員會成員魏特曼（Rob Wittman）表示，不僅是F-47，海軍的F/A-XX戰鬥機都要到2030年代中期才能投入使用，現階段唯一可行的做法，是持續維持F/A-18與F-22戰機的戰備能力，作為銜接第六代戰機的過渡方案。

請繼續往下閱讀...

報導指出，F-47由波音公司研製，未來將取代約185架F-22戰機，預期具備更先進匿蹤性能、超過1000海里的作戰半徑、2馬赫以上飛行速度，以及與無人協同作戰飛機（CCA）聯合作戰能力。

美國空軍目前目標是在2028年前完成F-47首飛。美國空軍上將懷特表示，該時程仍維持不變，但對於後續量產與部署進度則未透露細節。

此外，空軍正加強對計畫的掌控，建立「政府參考架構」，以主導戰機設計與發展方向。官員指出，此舉可避免過去F-35計畫中，由承包商掌握關鍵技術資料所帶來的限制，並維持產業競爭。

報導分析，美軍此舉反映出對未來空戰體系的調整方向，即透過政府主導架構整合有人與無人作戰平台，同時在第六代戰機服役前，維持現有戰機戰力，以確保過渡期間的空中優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法