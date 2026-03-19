航艦過時了嗎？法國打造7.8萬噸核動力航艦「自由法國」

法國未來核動力航母（France Libre）示意圖亮相。這艘排水量達7.8萬噸的次世代核動力巨艦將取代現役戴高樂號，強化法國進行高強度戰爭與全球投射軍力的自主行動能力。（圖：法國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在無人機與反艦飛彈快速改變戰場的時代，「航空母艦是否過時」成為軍事界的核心爭論。法國最新曝光的造艦計畫給出不同答案：不但沒有放棄，反而打造更大型的核動力航艦，強化其獨立作戰能力。這艘名為「自由法國」號（France Libre）的航艦，將取代現役戴高樂號，並可搭載 40架 以上戰機與無人機。

軍事網站《Army Recognition》報導指出，這項名為PA-NG的次世代航艦計畫已正式進入定案階段。新艦排水量達7.8萬噸，比現役的戴高樂號（Charles de Gaulle）大上一倍。這艘全長310公尺的航艦將採用兩座K22核動力反應爐，具備更強大的能源管理能力，使其能不依賴海外基地進行全球範圍的軍力投射。

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這項決策反映出軍事界對航艦角色的分歧。在無人機與長程飛彈威脅下，部分專家認為大型航艦生存風險上升，但法國選擇透過升級防禦與能源能力，維持其在高強度戰爭中的核心地位。新航艦除了部署紫苑（Aster） 系列防空飛彈，更設計了足以支撐導向能量武器的電力架構，並搭載電磁彈射系統（EMALS）以操作混合編隊的無人機群。

報導指出，這艘航艦最受關注的特徵之一是其命名方式。由「戴高樂」轉向「自由法國」（France Libre），被解讀為帶有明確的象徵意涵。相關分析認為，這樣的命名凸顯法國強調軍事行動自主性的立場。

法國政府已推動相關採購計畫，預計在2030年代末期由新艦取代戴高樂號。這項計畫除了更新海軍裝備，也關係到法國在核動力與大型軍艦建造領域的技術能力延續。目前設計仍在優化中，目標是在未來戰場維持航艦的指揮與打擊能力。

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