擁有全球最強掃雷戰力 日本海自「掃海隊群」強在哪裡？

日本海上自衛隊「掃海隊群」的淡路級掃雷艦，是針對深海作業設計的旗艦級型號。（圖：取自日本海上自衛隊網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國總統川普點名多個國家應派出艦隊，共同護衛荷姆茲海峽航行安全，更因為伊朗在部分海域布雷危及各國艦隊引起各國關切，擁有全球最強掃雷戰力的日本海上自衛隊「掃海隊群」是否會出動執行海域掃雷任務，引起各國的矚目，也讓這支專業隊伍的能力受到肯定。

為什麼是日本？掃雷權威

軍事專家指出，日本掃雷能力強大源於兩大核心優勢：一是實戰化技術累積。 自二戰結束後，日本長期致力於清理周邊海域遺留的數萬枚水雷，累積了近 80 年的實戰數據與地毯式搜索經驗。1991 年波斯灣戰爭後，日本掃雷隊更以「零失誤、高精度」的表現震驚國際。

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其次是擁有非磁性複合工藝，為了對付日益敏感的感應水雷，日本在造艦技術上領先全球。其最新一代艦艇捨棄木材，改用高性能纖維強化塑膠（FRP）複合材料，能有效避開磁性感應，確保作業安全。

朝水陸兩用戰機雷戰群方向轉型

日本海上自衛隊負責掃雷任務的部隊主要由掃海隊群（Mine Warfare Force）及其下屬部隊組成，人員規模約為900人左右。隨著日本防衛政策調整，其編制正經歷從傳統「掃海隊群」向新型「水陸兩用戰機雷戰群」轉型的重大變革。除了傳統掃雷，將更強化與陸上自衛隊水陸機動團的協同，執行離島防禦與兩棲支援任務。此外，因應人手不足，新型艦艇（如「最上級」巡防艦）已具備掃雷功能，並大量引入無人水下載具（UUV）與無人水面載具（USV）執行危險任務。

浦賀級 （Uraga） 掃雷母艦，作為海上移動指揮中心與補給基地。（圖：取自日本海上自衛隊網站）

戰力盤點：19至21艘精銳待命

根據最新統計，日本海上自衛隊「掃海隊群」目前維持一支規模約 19 至 21 艘（新舊型艦艇交替中） 的專業掃雷編制。核心主力包括：

淡路級 （Awaji） 掃海艦： 現役 5 艘，是針對深海作業設計的旗艦級型號，配備先進的水下無人載具（UUV）與變深聲納，能偵測並爆破深海隱蔽水雷。

江之島級與平島級丶菅島級掃海艇： 約12至14艘，這些中型艦艇負責近海掃蕩，高度自動化的作戰系統讓偵測效率大幅提升。其中，菅島級是數量最多的舊型主力，目前正逐步由新型艦艇替換中。

浦賀級 （Uraga） 掃海母艦： 共 2 艘，作為海上移動指揮中心與補給基地，能支持艦隊在遠洋進行長達數月的作業。

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