RQ-180現身？疑迫降希臘基地 美軍神祕無人機畫面曝光

美軍最神祕RQ-180匿蹤無人機概念圖。該型號長年處於高度機密，近日因疑似故障迫降希臘基地，使外界得以將真實目擊影像與此類模擬畫面進行比對參考。（圖取自Hangar B Productions）

〔編譯陳成良／綜合報導〕長年被外界稱為「最神祕美軍無人機」的RQ-180，近日疑似在歐洲現身，甚至傳出因故障降落在希臘空軍基地。該機向來極少公開現身，本次疑似因機械問題在白天被目擊，相關畫面曝光後，成為外界少見能觀察其設計細節的案例之一。

美國軍事網站《戰區》（The War Zone）報導指出，希臘地方媒體《onlarissa.gr》披露一組畫面，顯示一架採深色飛翼設計的無人機降落在希臘拉里薩（Larissa）空軍基地。目擊者指出，這架飛機的外型與一般軍機明顯不同。軍事消息來源指出，該機疑似因發生故障被迫停靠於該基地進行維修，並將在修復後離開。

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這架無人機的設計被認為與諾斯洛普‧格魯曼（Northrop Grumman）開發的 RQ-180 傳聞高度吻合。分析指出，其平滑的機身邊緣具有與B-21突擊者（Raider）匿蹤轟炸機相似的匿蹤特徵，而非傳統B-2的鋸齒狀設計。專家觀察其起落架配置發現，兩側起落架間距極寬，顯示這是一架翼展巨大、可能具備極高飛行升限的戰略偵察系統。

This aircraft seen over Larissa, Greece is not a B-2 like the local Greek news reported or an RQ-170, but is in fact best imagery ever published of the RQ-180, an undisclosed low observable drone used by the USAF. Location suggests use in the Iran conflict https://t.co/Pa9whNlQSV pic.twitter.com/UsDxy9Tc4n — IntelWalrus （@IntelWalrus） March 18, 2026

該機現身希臘基地引發外界關注其部署意涵。希臘拉里薩基地近年已完成機棚改建，足以容納大型飛翼飛機，且該地一直是美軍監控地中海、非洲與部分敏感區域的重要節點。該機出現在此地的實際任務目前仍不明朗，但其現身位置已引發外界對美軍最新匿蹤偵察能量部署的各種猜測。

儘管相關影像已在社群媒體流傳，美國空軍與五角大廈尚未對這起事件做出正式回應。長期以來，RQ-180被認為主要在美國內華達州51區（Area 51）等地進行測試，極少被證實部署至海外。本次「意外曝光」讓外界得以觀察該機的部分實體特徵，也引發更多討論。

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