從近海打到外海！烏克蘭無人艇升級痛打俄艦 英國助攻擴大攻擊範圍

圖為烏克蘭國家安全局（SBU）釋出的新型武裝無人艇，象徵基輔正以更遠航程、更強火力，持續削弱俄羅斯海軍力量，具備更大的戰略影響範圍。（擷取自SBU專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭即將部署新一代長程無人艇，將海上突襲的範圍從近岸水域延伸至外海。這項轉變代表烏克蘭無人平台的作戰能力正從近海防衛轉向主動進攻，使俄羅斯艦隊在更大範圍內面臨潛在威脅。在英國的技術支援下，這套不對稱作戰模式正擴大相關系統的生產與發展規模。

軍事網站《Army Recognition》報導指出，英烏2國17日達成最新協議，將烏克蘭的戰場經驗與英國的工業基礎結合。這項合作除了建立共同生產線，更在基輔成立了「AI卓越中心」（AI Centre of Excellence）。烏克蘭總統澤倫斯基指出，這套海上解決方案，未來可應用於如荷姆茲海峽等關鍵海上瓶頸節點，顯示基輔正將無人艇視為具備輸出價值的國防技術。

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新一代長程系統在技術層面上實現了顯著進化。烏克蘭官員透露，新型無人艇已從單一的自殺式爆破功能，轉向搭載砲塔、可與直升機交戰的多功能平台。烏方更曾聲稱於2025年5月在新羅西斯克（Novorossiisk）附近，利用海軍無人艇成功擊落一架俄羅斯Su-30戰鬥機。這代表無人艇的任務已涵蓋對地打擊、防空，以及作為小型無人機的母艦。

戰場評估指出黑海艦隊受損嚴重

這項不對稱戰略的成效正持續擴大。根據最新的戰場評估指出，烏克蘭利用無人艇與遠程打擊手段，已成功摧毀或損害俄羅斯黑海艦隊超過25%的艦艇。這種戰法迫使原本佔優勢的俄軍撤離克里米亞，縮減其在黑海西北部的控制權，進而支撐了烏克蘭糧食出口廊道的運作與安全。

報導指出，相關發展也被視為無人作戰在海上運用的重要案例之一。以往無人艇受限於通訊與耐海性，多在岸際執行任務。新一代系統強化了船體結構與衛星鏈路，使其具備在開闊海域運作的能力。這不僅擴大烏克蘭的防禦深度，也使相關海域的安全環境出現變化。

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