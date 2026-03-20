明年國軍機器狗將問世！ 可取代填補警衛、戒護排人力

副總統蕭美琴先前曾參訪東元電機與義美公司，見到無人地上載具「機器狗」，她期待未來軍民之間突破過去框架、加速跨域合作，持續與國際交流，讓無人載具在國防、災害應變，以及工業應用中發揮更大作用。（圖擷取自副總統蕭美琴臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕傳1.25兆元軍購特別預算中，涵蓋採購數百部「四足無人地面載具」（俗稱機器狗），而美國空軍和太空軍實際上已經將機器狗投入基地巡邏的工作。軍政人士表示，相比人形，四足的動力、平衡是容易設計的，關鍵是其中的模組化感測裝備，目前規劃美商產品，搭載熱成像感測晶片，明年就會問世，可填補外離島、基地巡邏人力，它也將會是第二代智慧警監系統的一部分。

軍政人士表示，相比人形機器人，機器狗目前在世界各國都已有成熟產品，這也是因為機器狗在平衡性上相對人形較容易設計。但其中的關鍵，是如何在機器狗上，搭載各式各樣的模組化感測器。目前中科院規劃在機器狗上搭載鏡頭，內裝「熱像晶片」，如此最為顯著的第一個效果，就是能在夜間減輕官兵站哨負擔。

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軍政人士說，熱成像晶片能以演算法、人工智慧方式，結合紅外線波段，將輻射熱源的顯現增強，形成完整圖像。下一步將會聚焦研發光學晶片，進一步突破光放管限制。而這都是得益於台灣擁有世界傲人的晶片和電子產業。

中科院曾發布新聞稿表示，已研發能結合人工智慧影像辨識判斷與數位影像情資分享的熱像夜視鏡，為我國單兵夜間作戰提供前所未有的戰場感知能力，將逐步取代長期主導夜間戰場的星光夜視鏡。

中科院指出，熱像夜視鏡全面數位化，可支援影像儲存、AI辨識等，可與戰管中心即時交換戰場態勢，配合指令協同作戰，遠勝僅具觀測功能傳統星光夜視鏡。

中科院強調，星光夜視鏡內核心光放管長期被少數國際大廠壟斷與輸出管制，熱像夜視鏡核心感測晶片可完全由臺灣半導體產業自主開發生產，不受國際出口限制影響，提升防衛裝備供應鏈韌性。

機器狗部分，蕭美琴副總統2026年1月參訪東元電機與義美時公開提到，她看見了與國際夥伴合作引進的無人地上載具「機器狗」，並明確把未來方向指向國防、災害應變與工業應用。

對國軍而言，機場、油庫、彈藥庫、電力設施、雷達站、港區與大型廠房都有長時間巡檢需求，尤其在目前生育率降低、國軍招募人力越來越不足的情況下，四足平台特別適合樓梯、管廊、坡道、碎石區與夜間巡查。對此軍政人士表示，目前國內在AI軟體上已經有一定的成果，目前在整合熱成像、聲學辨識、毒化氣體、輻射偵測與影像辨識，機器狗可以補足目前警監系統的固定CCTV監視器缺點，平時扮演巡檢與警戒，戰時再快速轉成基地防護與受損設施探查平台，符合台灣高密度關鍵設施、需要節省人力的防衛環境。

圖為波士頓動力開發的機器狗，可搭載各式器械及感測器，進入到空間受限區域。（圖片擷取自波士頓動力Youtube）

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