中共14機艦擾台 國軍嚴密掌握

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台遂行軍事施壓及灰色地帶襲擾，國防部今天（20日）表示，自昨日（19日）上午6時至今日上午6時止，偵獲中共軍機6架次及軍艦8艘，持續在台海周邊活動 。其中共有4架次軍機進入我西南及東部空域。

據國防部公布的示意圖說明，共機動態主要分為三部分，第一部分於昨日上午6時至下午5時40分之間，偵獲無人機計2架次沿台海中線飛行。第二部分於昨日上午11時10分至下午4時55分之間，偵獲主戰機及無人機計3架次進入我西南空域。第三部分則於昨日上午11時15分至下午4時40分之間，偵獲輔戰機1架次於我東部空域活動。

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國防部指出，除空中活動外，另合計偵獲中共海軍艦艇8艘，持續在台海周邊海域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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