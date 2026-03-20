（影）最醜飛機EC-2電戰機完成首飛 官方發布EVA風影片惡搞

圖為日本EC-2電戰機。（圖取自X@XF_001）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為取代從代1986年服役的EC-1電戰機，日本改造川崎公司的C-2運輸機為EC-2電戰機。日本航空自衛隊18日證實，由川崎重工改裝的首架EC-2型電戰機，17日在岐阜基地完成首飛，顯示該機繼16日完成地面滑行測試後，已展開緊鑼密鼓測試，未來將擔負電戰干擾任務，提升自衛隊的電磁頻譜能量。

軍聞網站「The War Zone」報導，鑑於電磁頻譜作戰日益重要，因此空自從2021年起展開研發計畫，運用編號「68-1203」的C-2運輸機進行大幅修改，推出這款最新版遠程電戰機EC-2。未來將借重機上配備的多款電戰系統，從遠距離針對敵方的地面防空系統、空中感測器與通訊設備進行干擾，提高空自戰機執行制空與打擊任務效能與安全性。

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報導指出，EC-2外觀最大特徵為巨大機鼻與機身多處隆起整流罩，用於搭載電子干擾與監偵設備，並配備飛彈來襲警告系統（MAWS）提升生存能力。部分既有設備如J/ALQ-5電子反制系統也已沿用至新機。相較於舊型C-1平台，C-2具備更大酬載與航程，可攜帶更多電子設備執行遠距干擾任務。日本防衛省也表示，選擇C-2作為平台，是基於其飛行性能與成本效益，並可利用既有後勤體系提升運用效率。

EC-2尺寸介於美軍C-17與C-130運輸機之間，約略與歐洲多國配備的A400M相近，但EC-2採用美國奇異公司的CF6-80C2K1F噴射發動機，較A400M的渦輪螺旋槳動力系統具備更高推力與巡航速度。此外，C-2還具備8萬磅酬載能力（約36公噸）與31萬磅最大起飛重量，較前一代EC-1電戰機（以C-1為平臺）的2.6萬磅與10萬磅，數據更加優異，可望發揚酬載與性能優勢，搭載更多人員、設備與油料，執行各種遠距離與長時間滯空任務。

報導還說，空自曾於2018年將編號「18-1202」的C-2機體改裝為RC-2信號情報（SIGINT）電偵機，並於2020年交付航空戰術教導團的電子作戰群操作。而本次推出的EC-2，則屬於C-2系列第2種衍生型。儘管空自並未公布該機電戰系統型號與諸元，不過防衛省已規劃採購4架EC-2交付該單位操作，希冀大幅拓展多領域作戰能力。

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