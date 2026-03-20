人工修船太慢 美海軍將引進無人機、機器人效率提升50倍

「Gecko Robotics」公司運用無人機、爬牆機器人、固定感測器AI系統維修清潔。（圖取自Gecko Robotics）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕AI應用到終端，便是機器人協助人類減輕工作負擔、增加效率。為解決長期存在的維修延宕問題，美國海軍便宣布與「Gecko Robotics」公司合作，簽署為期5年、總值5400萬美元（約新台幣17億元）的合約，運用無人機、爬牆機器人、固定感測器AI系統，輔助太平洋艦隊對18艘艦艇進行維修作業。

軍聞網站「Military times」報導，「Gecko Robotics」運用機器人蒐集艦艇組件、甲板、焊縫及船殼相關數據，再透過AI分析並識別肉眼難以察覺的既有及潛在結構問題。

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「Gecko Robotics」也以飛行甲板檢修為例，表示機器人僅需執行1次評估與數位建模，就可有效提升作業精確度，相較於人工作業效率提升達50倍，估計可減少3個月潛在時程延宕。

報導指出，2024年時任美國海軍軍令部長弗蘭切蒂上將曾提出目標，要求海軍在2027年前應將艦隊戰備妥善率維持在80%標準。然而，美國政府責任署（GAO）同年度報告指出，海軍兩棲作戰艦艇於2011至2020年間妥善率僅為46%，2025年8月時更一度下滑至41%，凸顯維護工作延誤，嚴重影響美陸戰隊演訓及部署計畫。此外，因應全球地緣政治局勢，美軍任務派遣頻次增加，使可調度資源相對吃緊。

現任海軍軍令部長考德爾上將日前強調，80%戰備妥善率是「一個充滿野心但必要的戰備目標」，因此將持續透過縮短維修週期、提高備用零件供應量、改善訓練管道，以及對整個艦隊實施針對性升級等策略，確保裝備效能與滿足部署任務需求。

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