賴總統視導「劍龍級潛艦」 軍政人士：規劃明年「戰雷」射擊驗證

賴總統昨登上海龍潛艦，並以潛望鏡觀看水面動態。（圖：取自總統府影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統昨天登上「海龍」潛艦，了解「劍龍級潛艦」性能提升後的現役潛艦戰力。軍政人士今天指出，「海虎」潛艦目前正進行性能提升工程，預計年底可以完成，這兩艘「劍龍級潛艦」規劃在明年進行戰鬥系統驗證，也就是兩艦將在重要操演中發射戰雷，驗證性能提升的作戰成效。

海軍現有4艘潛艦，從二戰時期服役迄今的2艘「茄比級」潛艦主要用於訓練；2艘服役30餘年的「劍龍級」潛艦則是水下戰力的中流砥柱，為強化潛艦的自我防護能力及電子偵搜作為，海軍自2018年至2027年編列74億1254萬3千元預算，執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，全案共完成3套系統提升案（1套為預留系統），並建置岸置測試站。

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賴清德總統昨天登上「海龍」潛艦，了解「劍龍級潛艦」性能提升後的現役潛艦戰力，同時聽取256戰隊長王田耀宗少將的說明。（圖：取自總統府影片）

劍龍級潛艦設有6具533公厘魚雷管，其可攜帶28枚SUT重型魚雷或潛射魚叉飛彈，考量SUT重型魚雷已老舊，我國在「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」的整體配套計畫中，也包括向美國採購射程、速度、威力更加出色的MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷，但由於獲得時程延後，預計2027年才能獲得。

軍政人士今天說，「海虎」潛艦目前正進行性能提升工程，預計年底可以完成，這兩艘「劍龍級潛艦」規劃在明年進行戰鬥系統驗證，配合重型魚雷交貨抵台的時程，這兩艘潛艦將在明年舉行的重要操演中發射戰雷，直接擊沉靶艦，驗證性能提升的作戰成效。

賴總統與256戰隊丶海龍潛艦官兵合影。（圖：取自總統府影片）

劍龍級潛艦（海龍、海虎軍艦）性能提升

龍級潛艦的性能提升案主要針對服役超過 30 年的荷蘭製系統進行現代化升級，核心目標是將其戰鬥系統提升至與海鯤級國造潛艦同等級的戰力。

戰鬥系統升級：換裝由中科院與美商洛克希德馬丁公司合作研發的新型戰鬥系統，汰換舊有的荷蘭製系統，大幅提升目標偵測、追蹤與處理效能。

武器系統整合：使潛艦具備發射美製 MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷 及 UGM-84L 潛射魚叉飛彈 的能力，增強遠程打擊力。

電子作戰與感測器：更新聲納系統、電子戰支援措施（ESM）及導航雷達，提升水下隱蔽性與戰場知覺能力。

結構維護：針對魚雷管等關鍵部位進行除鏽、噴漆與組件汰換，延長艦體使用壽命。

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