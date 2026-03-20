美陸戰隊拒M7步槍 陸軍也推出卡賓版

圖為美國國民兵手持XM7（現為M7）步槍實施實彈射擊訓練。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍持續推動新一代單兵武器升級，但內部看法分歧，陸戰隊已正式拒絕換裝美陸軍研發的M7步槍。而美國陸軍本身即使已完成M7步槍換裝，仍規劃導入新型XM8卡賓槍。陸軍表示，XM8最快將於今年10月展開部隊測試，進一步強化部隊近距離作戰能力。

「星條旗報」報導，XM8並非用來取代M7，而是作為其輔助武器，但仍處於早期研發階段，其主打更短、更輕的設計，以提升士兵在城市或狹窄空間中的機動性。該槍同樣使用新一代6.8公厘彈藥，延續美軍提升射程與殺傷力的發展方向。

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報導指出，XM8為M7的卡賓槍版本，長度約短5英吋（約12.7公分）、重量減輕約1磅（約453克），並採固定式槍托設計，使整體更緊湊。

美國陸軍自2022年啟動「下一代班用武器」（NGSW）計畫，由西格紹爾得標，發展M7步槍與M250自動步槍，分別取代M4與M249。該計畫最大變革，在於由傳統5.56與7.62公厘彈藥轉向6.8公厘，以提升對抗現代威脅的穿透力與精準度。

目前M7已於2025年正式列為制式步槍，並逐步配發部隊。根據規劃，陸軍將於2030年前採購超過10萬支M7與1.3萬支M250。

報導分析，美國陸軍在完成主力步槍換裝後，仍持續發展不同型態武器，以因應多樣化戰場需求，顯示未來單兵武器將朝「多型化」與「任務分工」方向發展。

另一方面，美國海軍陸戰隊則選擇維持現有5.56公厘M27步槍，顯示不同軍種對武器發展方向仍存在差異。

相關報導指出，陸軍押注的M7步槍雖然具備極致的殺傷力與遠程穿透力，但對於必須執行兩棲登陸、搶灘突擊的陸戰隊員來說，過重的槍身與縮減至20發的彈匣容量，反而成了致命傷。

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