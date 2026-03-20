鄭麗文稱軍購內容「都不知道」 特別條例送審113天5次說明完整時序曝光

政府自2025年11月27日國防特別條例草案送審以來，至少已5次向立委、國人，分別以編組拜會、機密專報、召開記者會等方式清楚說明國防特別預算全貌，期間發布新聞稿更不計其數。「都不知道」反而凸顯在野監督失能。（AI輔助，記者方瑋立製表）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對總統賴清德昨（19日）再度呼籲盡速通過強軍條例，國民黨主席鄭麗文今（20）日受訪聲稱賴政府軍購「黑箱作業」、「空白授權」，然而國防部已多次公開說明，從條例送審至今113天之間，至少已5次向立委、國人，分別以編組拜會、機密專報、召開記者會丶向各黨團提出說明等方式說明，國民黨團內部也因此傳出提出對美軍購8100億元版本，時序完整曝光。

為因應中國軍事威脅加劇、增強台灣整體防衛戰力，賴總統去年（2025）11月25日宣布將提出8年400億美元（約台幣1.25兆元）的國防特別預算，行政院遂於2天後、11月27日將預算的法源基礎、「強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例草案」函送立院審議。

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在野聯手封殺程序 國防部主動安排機密專報

鄭麗文再次重彈民眾黨「黑箱」老調，國防部本（3）月中已鄭重澄清指出，政院版條例2025年11月27日函送立院後，即安排編組人員，向各國防委員會朝野立委辦公室說明。當時，非屬國防委員會的民眾黨前立委黃國昌，在1月12日卸任前夕大動作「旋風」訪美，回台後更錯誤宣稱「對美軍購只需3000億」，國防部隨即發布新聞稿澄清並非事實。

回顧當時情況，由於在野黨聯手在程序委員會多次封殺數月，條例草案連院會一讀的「議程」都排不進去。在時任國防召委王定宇的協調促成下，破例在條例「未付委」前，國防部在今年1月19日先到立院國防委員會機密專報，且具體說明預算編列背景、規劃、項量與金額及籌獲後所獲效益，惟在野黨立委卻頻頻缺席、中離，甚至鬧出挾帶機密文件離開的風波。

民眾黨版本漏洞多 國防部清晨緊急召開記者會

儘管已經知曉國軍包含對美軍購的國防特別預算整體規劃，民眾黨團卻仍於1月27日提出將8年1.25兆元預算大砍至4千億的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」並光速付委，且竟於條文中寫明案項的數量和金額，造成只要美元對台幣的匯率一有波動，整案就可能卡住的尷尬情況。

原本尊重朝野黨團溝通、不介入政治攻防的國防部，也深知民眾黨版本倘通過所造成的漏洞非同小可，遂於27日「春節加強戰備操演媒體邀訪活動」首日清晨，在松指部緊急召開記者會，由戰規司長黃文啟中將等將領主講，向國人清楚解釋國軍武獲作業流程、對美軍購程序，以及政院版與民眾黨版的差異。

民意壓力擋不住 藍營內部傳出「8100億」版本

時間來到2月，國防部2月6日示警，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日，依軍售作業制度，若不能獲得同意展期，就可能導致全案取消。

因此，質疑在野黨傷害國防的民意壓力及美方關切聲浪越來越大，國民黨立委徐巧芯2月10日傳出已經擬好「8100億」版本，只留對美軍購案項、其餘要求回歸年度公務預算的草案版本，也獲黨內青壯派立委及黨團幹部的支持，卻被黨中央壓下。賴清德2月11日也親率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令召開記者會，說明特別預算的必要性及迫切性，再次籲請立法院儘速將法案付委審查、實質審議。

「不知道」凸顯在野黨監督失能

終於，過完年後新會期伊始，即便已經知道強軍特別預算的全貌，國民黨團最後端出「3800億」版本，並與政院版於本月6日付委，三版本將在下週起三天一次會，由立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席併案審查。國防部指出，顧立雄也在6日後，率重要幹部分向朝野黨團說明行政院版特別條例草案之重要性，並懇請同意授權國防部先行簽署「M109A7自走砲」等案項的發價書。

國防部更曾多次強調，政院版條例與預算規劃，是經過嚴謹建案作業程序、符合國軍作戰需求，並已向美方確認供售意願、輸出許可、產能排程等，受到美國政府、國會多次肯定與支持。

國防特別條例從去年11月底送審至今113天之間，遭遇重重關卡及阻礙，政府至少5次透過編組拜訪、秘密會議、記者會說明等方式，在尊重台美默契及正式軍售（FMS）的前提下，充分提供朝野立委代表民意落實監督所需的資訊與工具。「什麼都不知道」，反而凸顯出在野黨的監督失職。

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