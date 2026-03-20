日美攜手強化嚇阻力 SM-3 Block IIA飛彈產量擴大4倍

為強化嚇阻力，日美雙方同意將共同開發的改良型攔截飛彈「SM-3 Block IIA」產量擴大至4倍。圖為美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「保羅伊格納修斯號」（USS Paul Ignatius, DDG 117）於「海上展示/強大之盾」演習期間，成功發射一枚標準三型（SM-3）攔截飛彈，以接戰一枚彈道飛彈目標。（圖：美國國防部）

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日美峰會後白宮發表的成果文件，將「台海安全」列為雙方領袖共識，而為強化嚇阻力，雙方同意將日美共同開發的改良型攔截飛彈「SM-3 Block IIA」產量擴大至4倍。

白宮19日發表的成果文件中指出，日本首相高市早苗與美國總統川普在當天會談中，一致認為「台灣海峽的和平與穩定對區域安全與全球繁榮不可或缺」，並納入「反對任何以武力或威嚇為手段的片面改變現狀行為」。

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去年10月川普與高市在東京會談時，美方並未就台灣問題作出明確表態。一般認為，當時川普已預定在南韓與中國國家主席習近平會晤，主要是為避免橫生枝節。而這次的在華府舉辦的「川高會」，一般也預料，將在近期訪中的川普，也會避免在會談中發表可能引發中國反彈的言論。不過在日方的努力下，強調台海安全重要性，再次被列入雙方會談的成果文件中。

為了強化嚇阻力，雙方同意將改良型攔截飛彈「SM-3 Block IIA」的產量擴大至4倍。「SM-3 Block IIA」為日美共同開發的彈道飛彈攔截系統，主要應對中短程彈道飛彈，由日方負責關鍵部件、美方負責整體製造的分工式共同生產模式，是日美防衛合作中最具代表性的聯合武器計畫之一。

目前日美合作的飛彈，還包括已量產的中程防空飛彈系統「愛國者三型」（PAC‑3）。另外還有先進中程空對空飛彈「AMRAAM」及共同開發中的極音速武器攔截飛彈「滑翔段攔截用誘導彈」（GPI ）等。

共同社報導，這次會談美日也決定，將探討日本在提升AMRAAM生產能力方面的未來角色。而雙方也肯定去年在日本國內首次部署中程飛彈發射系統「泰風」（Typhon）一事。去年9月日美舉行「堅毅之龍」（Resolute Dragon）聯合演習時，首次在美軍岩國基地進行「泰風」的部署訓練，一般被認為意在牽制中國。

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