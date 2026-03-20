曾是美軍訪台現役最高將領 Mike Studeman新書揭露訪台祕辛

前美軍印太司令部情報指揮官、退役海軍少將史都德曼（Mike Studeman）去年7月於美國國會及行政部門中國委員會（CECC）聽證會作證時指出，中共對台政治戰已深入至「黑色手段」，包括吸收退役軍警、安插間諜、啟動駭客攻擊，甚至動用三合會執行騷擾與「潛在暗殺」任務。（圖擷取自CECC官方頻道）

〔記者羅添斌／台北報導〕前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼（Mike Studeman）去年7月於美國國會及行政部門中國委員會（CECC）聽證會作證時指出，中共對台政治戰已深入至「黑色手段」，包括吸收退役軍警、安插間諜、啟動駭客攻擊，甚至動用三合會執行騷擾與「潛在暗殺」任務。他並建議美國應協助台灣升級「接密查核」制度，以因應中共滲透與內部破壞風險。

史都德曼會中亦證實本報當年報導，他2021年前曾在國安會與美國國防部長辦公室授權下訪問台北，是當時40年來首名訪台的現役二星少將（美軍少將為二星，台灣少將掛的是一星），並親自向時任總統蔡英文簡報中共可能的軍事侵台行動。

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在史都德曼最新著作「最強環節：從鍛練自我、塑造團隊到改變世界，美國海軍將領給未來領導者的46堂課」中，揭露許多國家安全領域的故事，包括他在疫情期間訪台，與時任蔡英文總統及國安團隊交流之過程，更首次披露無名英雄們應對高風險危機的實錄。他以簡潔生動的故事剖析數十種領導特質，從年輕專業人士到資深高階主管，不同年齡層領導者皆能從中汲取智慧。

此書獲得多位美國軍政界要員推荐。前美國國務卿亨利・季辛吉說， 「在漫長的海軍情報生涯中，斯都德曼將軍因為對中國的深刻分析而享有盛譽。如今，他藉由多年指揮經驗的洞見，展現出自己對領導本質的嚴肅思考。這是一本深思熟慮且引人入勝的著作。」

前美國國防部長羅伯特・蓋茲也盛讚此書表示，「關於領導的書籍汗牛充棟，但本書與眾不同，同時簡潔、易讀、極具價值。這本書凝鍊了斯都德曼將軍在海軍長期且成功生涯中所汲取的領導課題。在簡短而犀利的章節裡，他不僅探討了優秀領袖的眾多特質，還透過小故事凸顯每一項特質的重要性。這本書極其個人化，故事涵蓋動人心弦、令人感傷的片段，也有幽默風趣、資訊豐富的內容。讀者不僅能學到許多關於領導的道理，還能更深入理解情報專業與國家安全。我讀過許多領導書籍，也寫過一本，但本書的確別具一格。」

前美軍印太司令部情報指揮官、退役海軍少將史都德曼（Mike Studeman），日前發表新書：最強環節，內容披露他在疫情期間訪台，與時任蔡英文總統及國安團隊交流之過程。（圖：有理文化授權提供）

麥可．斯都德曼（Mike Studeman）為退役美國海軍少將，曾任國家海事情報整合辦公室主任暨海軍情報局局長，美國印太司令部情報主任，更早前曾任美國南方司令部情報主任。他出生於維吉尼亞州，曾就讀威廉與瑪麗學院，於1988年獲學士學位。其後於1998年3月在海軍研究生院取得國家安全事務碩士學位，2016年畢業於國家戰爭學院。

值得一提的是，2020年他在擔任印太情報指揮官期間，曾經低調訪問台北，並與時任總統的蔡英文會晤，交換台美印太戰略合作事宜，也使他成近年來訪台的位階最高之美軍現役將領。

《最強的環節》是Mike Studeman回顧35年軍旅與情報經歷後，對「領導力」的深刻思考，書名取自《海軍律法》第五條的名句：「鏈條的力量取決於一環之力」，象徵領導者的品格與誠信是整體能否承受壓力、渡過考驗的關鍵。

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