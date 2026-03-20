中東戰事出動「最粗暴張狂」的A-10戰機 單次武器攜行量達7260公斤

美國空軍A-10「雷霆二式」攻擊機再次投入中東戰場，掛載低成本雷射導引火箭執行攔截無人機任務。（取自美軍DIVDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍已證實為了加強中東地區的部署，增派了 A-10 雷霆二式（Thunderbolt II） 攻擊機進駐約旦等地，以應對日益成長的區域威脅。這款被暱稱為「疣豬」（Warthog）的戰機擁有極強的對地打擊與近距離空中支援能力。

事實上，1976年就開始服役的A-10戰機，正在「一邊打仗，一邊退役」，其在中東的部署更像是老兵在告別舞台前的最後一場實戰應用。美國國會曾多次投票反對全面除役計畫，理由是目前尚無任何機型（包括 F-35）能完全取代 A-10 在「近距離空中支援」（CAS）任務中的獨特優勢與威懾力。此外，雖然 A-10 在面對擁有先進防空系統的對手（如俄羅斯或中國）時生存率較低，但在中東這種對手缺乏現代防空手段的環境中，A-10 仍是極高效率且低成本的武器。

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目前 A-10 在中東的任務已不限於傳統的地面支援，最新的實戰表現顯示它也能有效打擊伊朗製的見證者（Shahed）等自殺式無人機。

隸屬美軍第422測評中隊的A-10攻擊機，其機腹下方可見新安裝的Link 16數據鏈天線。（圖：美國空軍）

A-10 戰機配備的武器極其多樣，具備 11 個外部掛架，可攜載總重達 7,260 公斤 的武器裝備。以下為主要武器類型及其單次典型攜行量：

機砲

GAU-8/A 復仇者式（Avenger）七管加特林機槍：採30 公厘口徑，專為擊穿戰車裝甲設計。單次最大可攜帶 1,174 發 30mm 砲彈。

精準導引武器與炸彈

AGM-65 （Maverick）小牛空對地飛彈：用途：主要用於打擊裝甲目標。 攜行量：通常攜帶 2 至 6 枚。

GBU 系列精準導引炸彈（如 GBU-39/B 小直徑炸彈 SDB）： 用途：具備高精準度的全天候打擊能力。 攜行量：A-10 近期經升級後，可透過單一掛架同時掛載多枚炸彈，單機總共可掛載多達 16 枚 小直徑炸彈，被媒體稱為「炸彈卡車」。

JDAM 聯合直接攻擊彈藥： 攜行量：視彈藥規格（如 GBU-31, GBU-38），通常分佈於多個掛架。

火箭彈與反制武器

APKWS II 進階精確殺傷武器系統:用途：將傳統火箭改裝為雷射導引，近期也被證實可用於攔截無人機。攜行量：視任務需求而定，通常以火箭莢艙方式掛載，可達數十枚。

AIM-9 響尾蛇（Sidewinder）空對空飛彈： 用途：自衛使用。 攜行量：通常掛載 2 枚。

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