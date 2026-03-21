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1.25兆特別軍購終於要審 立院國防委員會3/23、25、26三天開會

2026/03/21 09:51

1.25兆8年「國防特別預算條例」，將於下周正式進入委員會審議。（資料照，記者吳哲宇攝）1.25兆8年「國防特別預算條例」，將於下周正式進入委員會審議。（資料照，記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕攸關國家安全的1.25兆8年「國防特別預算條例」，將於下周正式進入委員會審議，國防部已於19日將書面報告送至立法院，針對整體防空及飛彈防禦、 聯合反登陸如何應處及需要建置能力進行說明。

民進黨召委陳冠廷下周排定3月23日、3月25日及26日3天一次會，併案審查行政院「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」案；台灣民眾黨黨團擬具「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」案；國民黨黨團擬具「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」案。

國防部最新書面報告指出，為彌補年度公務預算緩不濟急的限制，提出運用特別預算籌獲關鍵武器，並詳細說明「整體防空及飛彈防禦」、「聯合反登陸」、「聯合國土防衛」與「作戰持續量能整備」等四大防衛作戰效能規劃。

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