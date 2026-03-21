兩隻大耳朵像違建 美首艘升級版伯克級神盾艦投入伊朗「史詩怒火」

美軍中央司令部證實「平克尼號」參與「史詩怒火」行動。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍伯克級飛彈驅逐艦平克號（DDG-91），2023年曾被拍到上層建築進行電戰升級改裝測試後的照片，外觀酷似建築「違建」引發軍事迷熱議。近日美軍中央司令部證實，美國海軍首艘接受「驅逐艦現代化2.0」升級計畫的艦艇「平克尼號」（DDG 91），已投入對伊朗打擊行動，凸顯美軍持續派遣先進戰力，維繫對伊朗施壓力度。

軍聞網站「Naval News」報導，美軍中央司令部發布影像證實，首艘接受升級計畫的伯克級神盾驅逐艦「平克尼號」，已於日前投入「史詩怒火」行動中，並發射「戰斧」巡弋飛彈打擊伊朗目標，創下該升級型艦艇首次實戰紀錄。

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「驅逐艦現代化2.0」係美海軍為提升伯克級「批次IIA」（Flight IIA）戰力，以應對未來威脅挑戰所提出的計畫，其第一階段主要係為艦艇換裝AN/SLQ-32（V）7「水面電子作戰改良計畫第3批次」（SEWIP Block 3）新型電戰系統，後續則會換裝AN/SPY-6（V）4主動電子掃描相位陣列雷達（AESA）、神盾戰鬥系統「基線10」（Baseline 10）版本，以及新型冷卻系統等，使「批次IIA」艦艇具備接近「批次III」戰力。

目前「平克尼號」已完成「驅逐艦現代化2.0」第一階段升級，艦橋兩舷巨大的電戰系統陣列為其顯著特徵，並將在未來擇期接受後續升級。除「平克尼號」外，還有「鍾雲號」（DDG 93）、「詹姆斯．E．威廉斯號」（DDG 95）、「海爾賽號」（DDG 97）等艦，也已接受第一階段升級，共耗資約170億美元，而「史特瑞特號」（DDG 104）則將是唯一一舉接受所有升級的艦艇。

圖為伯克級驅逐艦「平克尼號」接受完電戰改裝外觀。（圖取自聖地牙哥港口直播）

綜合相關報導，未來美軍計畫共有20艘同型艦進行類似改裝。這項「水面電子作戰改良計畫」是諾斯洛普．格魯曼公司為AN/SLQ-32（V）7水面電戰系統開發的輕量化縮小版本，將改變既有海上作戰模式，可為小型船艦提供更先進電戰能力，其功能不但可以強化無線電射頻威脅被動檢測，還可同時對多個海、空目標，進行精確有效的電子攻擊，以應對來自反艦飛彈、無人機、各型飛機與船艦等威脅。

不過，在伯克級驅逐艦上安裝水面電戰系統是相當複雜的工程，其包括4面巨大天線陣列，每面皆有AESA相位陣列雷達。它們將被放置在艦橋二側下方處，該位置是原電戰系統的載臺和連接點，使得該型艦上部結構「增胖」不少，致使這種酷似「違建」的改裝外觀。

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