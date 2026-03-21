美軍接收新F-35戰機卻不含雷達 短缺狀況恐達1年

美軍F-35匿蹤戰機。（法新社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美媒報導，美國空軍近日將逐步接收一批新的F-35戰機，首架並於2月底試飛，但官方卻在試飛時於機鼻裝填壓艙物，而非原本應該存在的雷達。原因是新型雷達屬於獨立合約，且計畫出現延誤，未來數月甚至一年內接收的F-35恐將都不含雷達。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，新型雷達AN/APG-85為新一代主動電子掃描陣列（AESA）雷達，原訂於F-35 Block 4升級中期導入，取代F-35戰機上現有的AN/APG-81雷達，但因研發延遲，導致部分新機必須先行交付。該雷達屬於政府提供裝備，並非隨機體同步生產。

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報導指出，儘管沒有雷達，F-35仍可執行基礎飛行與訓練任務，但在作戰與高強度演訓中能力將受到限制。且該機仍具備分散式光電感測系統與資料鏈能力，可透過僚機或預警機共享目標資訊，維持一定作戰效能。

美軍陸戰隊承認，F-35 Block 4升級計畫依賴多個子項目的同步開發，部分項目的延誤打亂了原訂時程。陸軍部官員了解先行交付戰機有一定風險，但這也免去了延宕交付戰機、節省數年改裝軟硬體的安裝時間。

報導分析，若為等待雷達完成而暫停生產，將導致產線中斷、成本上升與技術人力流失，對計畫衝擊更大。此一做法雖非理想，但被視為在現實條件下「較不壞的選擇」；甚至1970年代的空軍也曾出現同樣問題，當時多架首批交付的F-15戰機甚至未裝發動機。

但報導也提到，新雷達需配合重新設計的機體結構，無法與舊型雷達直接互換，使升級複雜度進一步提高。整體而言，美軍選擇在性能尚未完全到位下先行交付戰機，反映出當前高強度軍備競賽下，「產能維持」與「技術成熟」之間的現實權衡。

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