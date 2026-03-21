洛馬改裝遙控化黑鷹直升機 美陸軍馬上接收測試

塞考斯基將「MATRIX」自主系統安裝在「黑鷹」直升機，使一般士兵也能遠程操作。（圖取自洛克希德馬丁公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕洛克希德馬丁公司去年於1架黑鷹直升機上安裝「MATRIX」自主系統，成為可以遠端遙控控制的「可選駕駛黑鷹」（OPV Black Hawk），官兵僅訓練不到一小時就能多次指揮精確投放裝備。如今美國陸軍已經接收首架直升機，並將進行測試項目，未來可望將其整合進部隊編制中。

「星條旗報」報導，美國陸軍發布新聞稿表示，這架OPV黑鷹將進入測試計畫，以評估是否以及如何將該機型納入現有機隊。該項目歷經超過十年開發，由洛克希德馬丁子公司塞考斯基與國防高等研究計畫署（DARPA）合作完成。

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該計畫最初目的是提升部隊安全，透過遠端操控，使直升機能進入高風險環境執行任務，而不需讓飛行員承擔風險。在發展過程中，塞考斯基研發出名為「MATRIX」自主任務管理系統的技術，作為直升機的「大腦」，使其具備自主執行任務能力。同時，該系統也能在有人駕駛時輔助飛行員操作。

該系統能自動執行複雜動作，大幅降低飛行員負擔，使機組人員可專注於任務本身，而非飛行操作。此外，在有人駕駛模式下，新型黑鷹採用「線傳飛控系統」（fly-by-wire），取代傳統機械操控。陸軍指出，這使直升機在低能見度等困難環境中更加穩定且易於操作。

報導指出，塞考斯基目前也在研發黑鷹直升機的完全無人版本，該公司表示，無人化版本雖然佔用部分駕駛空間，卻也擴大了約25%的貨艙空間，

能夠運輸比現有黑鷹直升機更大的有效載荷，包括無人地面車輛、導彈或用於延長航程的額外內部燃料箱。

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