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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

一次解決消音、火焰和後座力 美綠扁帽槍枝裝備MFMD槍口系統

2026/03/21 14:54

美國綠扁帽部隊訓練中照片，可見士兵槍口的MFMD裝置。（圖取自X@AbraxasSpa）美國綠扁帽部隊訓練中照片，可見士兵槍口的MFMD裝置。（圖取自X@AbraxasSpa）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍特種部隊近期被發現正裝備一項新型武器配件。美國10特種部隊群（綠扁帽）在訓練演習中，被發現使用配備「多功能槍口裝置」（MFMD）的狙擊步槍，外型前衛。

軍聞網站「Defence Blog」報導，畫面當時特戰部隊正進行建築突入訓練，狙擊手於高處提供掩護。觀察人士指出，步槍前端安裝的裝置為新型MFMD系統。

報導指出，該裝置由Abraxas Spa公司開發，主打整合傳統槍口裝置功能。過去消音器、消焰器與制退器往往需分開配置，且彼此存在性能取捨，但MFMD透過整合氣體與能量流動設計，可同時達到降低射擊火光、抑制後座力及減少聲響的效果。

此外，MFMD採用氣流穿透式設計，並以3D列印技術製造，使內部結構更加複雜且緊湊，在不增加武器長度的情況下提升性能。

報導分析，這類裝置有助於降低射擊時的可視與聲學特徵，提升射手隱蔽性與戰場生存能力。特種部隊在訓練中測試此類新裝備，顯示美軍正持續探索提升單兵作戰效能的技術方向。

關於MFMD裝置夠仔細的視角。（圖取自X@EE_EspadaEscudo）關於MFMD裝置夠仔細的視角。（圖取自X@EE_EspadaEscudo）

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