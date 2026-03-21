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錦江級高江、鄱江軍艦4月1日除役 「一艘換一艘」由沱江級接替

2026/03/21 14:45

軍方證實，錦江級軍艦的高江軍艦（PGG-609）、鄱江軍艦（PGG-614）將於4月1日在高雄新濱碼頭舉行聯合除役儀式。圖為鄱江艦過去參與花蓮外海助探測失聯戰機的任務。（資料照，記者游太郎攝）軍方證實，錦江級軍艦的高江軍艦（PGG-609）、鄱江軍艦（PGG-614）將於4月1日在高雄新濱碼頭舉行聯合除役儀式。圖為鄱江艦過去參與花蓮外海助探測失聯戰機的任務。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕繼湘江軍艦 （PGG-611）丶高雄軍艦 （LCC-1）分別在今年1月及2月除役之後，又有兩艘錦江級軍艦要除役了。軍方證實，錦江級軍艦的高江軍艦（PGG-609）、鄱江軍艦（PGG-614）將於4月1日在高雄新濱碼頭舉行聯合除役儀式。

軍政人士今天指出，海軍近期加速汰換舊型艦艇，主因是沱江級後續量產型艦艇（高效能艦艇）陸續成軍服役，為補充新艦人力，並精簡老舊、修護成本過高的二、三級艦（如錦江級與濟陽級），因此在評估之後，將相關艦艇陸續除役，人力則是轉移到新艦運用，部分人力則經過專長認證之後，將會轉移到反艦飛彈部隊任職。

錦江級軍艦總計建造12艘，除了原型艦（錦江艦）是在1994年成軍服役，其餘11艘都集中在1999年至2000年期間陸續成軍服役，隨著海軍新型「沱江級」巡邏艦陸續交艦服役，海軍採「一艘換一艘」策略，加速汰除老舊的錦江級軍艦。

據指出，海軍現正還有5艘錦江級軍艦服役中，艦上都配備有76快砲及雄三超音速反艦飛彈系統，隨著高江軍艦（PGG-609）、鄱江軍艦（PGG-614）將於4月1日在高雄新濱碼頭舉行聯合除役儀式，屆時就剩下金江艦（PGG-610）丶昌江艦（PGG-615）及珠江艦（PGG-617）。

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