美軍登陸艇「國王山號」現蹤我東南海域 自蘇比克灣北上引關注

美國陸軍的LCU-2000級通用登陸艇「國王山號」。（擷取自marinetraffic）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕亞太地區戰略地位重要，美軍動態持續成為外界焦點。根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」觀測記錄，隸屬於美國陸軍的LCU-2000級通用登陸艇「國王山號」（USAV KINGS MOUNTAIN, LCU-2005），在結束日本任務後，上週抵達菲律賓蘇比克灣，並於20日凌晨再度啟航，目前正通過台灣東南外海，其航跡引發軍事迷高度熱議。

根據觀測資料顯示，這艘滿載排水量可達千噸的「國王山號」登陸艇，上週由日本航抵蘇比克灣進行整補，隨即於20日凌晨出港北上。由於其航線緊貼台灣東南側海域，並進入巴士海峽戰略水道，時值區域情勢敏感，美軍後勤艦艇在第一島鏈的頻繁移動，被視為強化戰術部署與物資調度的重要指標。

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「Taiwan ADIZ」粉專指出，LCU-2000級登陸艇是美軍執行岸對岸運輸、協助重型裝備登陸的利器，具備遠洋航行能力。此次「國王山號」由菲國北上通過台灣周邊海域，反映出美軍在美日菲防衛合作架構下，對於周邊水道的掌控與演練已常態化。對於美軍艦艇現蹤，相信國軍對於台海周邊海、空域動態均有嚴密監控，並即時掌握相關資訊。

美國陸軍的LCU-2000級通用登陸艇「國王山號」（USAV KINGS MOUNTAIN, LCU-2005），在結束日本任務後，上週抵達菲律賓蘇比克灣，並於20日凌晨再度啟航，目前正通過台灣東南外海，其航跡引發軍事迷高度熱議。（「Taiwan ADIZ」粉專提供）

美國陸軍的LCU-2000級通用登陸艇「國王山號」（USAV KINGS MOUNTAIN, LCU-2005），在結束日本任務後，上週抵達菲律賓蘇比克灣，並於20日凌晨再度啟航，目前正通過台灣東南外海，其航跡引發軍事迷高度熱議。（「Taiwan ADIZ」粉專提供）

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