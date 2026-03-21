自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

美軍登陸艇「國王山號」現蹤我東南海域 自蘇比克灣北上引關注

2026/03/21 15:43

美國陸軍的LCU-2000級通用登陸艇「國王山號」。（擷取自marinetraffic）美國陸軍的LCU-2000級通用登陸艇「國王山號」。（擷取自marinetraffic）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕亞太地區戰略地位重要，美軍動態持續成為外界焦點。根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」觀測記錄，隸屬於美國陸軍的LCU-2000級通用登陸艇「國王山號」（USAV KINGS MOUNTAIN, LCU-2005），在結束日本任務後，上週抵達菲律賓蘇比克灣，並於20日凌晨再度啟航，目前正通過台灣東南外海，其航跡引發軍事迷高度熱議。

根據觀測資料顯示，這艘滿載排水量可達千噸的「國王山號」登陸艇，上週由日本航抵蘇比克灣進行整補，隨即於20日凌晨出港北上。由於其航線緊貼台灣東南側海域，並進入巴士海峽戰略水道，時值區域情勢敏感，美軍後勤艦艇在第一島鏈的頻繁移動，被視為強化戰術部署與物資調度的重要指標。

「Taiwan ADIZ」粉專指出，LCU-2000級登陸艇是美軍執行岸對岸運輸、協助重型裝備登陸的利器，具備遠洋航行能力。此次「國王山號」由菲國北上通過台灣周邊海域，反映出美軍在美日菲防衛合作架構下，對於周邊水道的掌控與演練已常態化。對於美軍艦艇現蹤，相信國軍對於台海周邊海、空域動態均有嚴密監控，並即時掌握相關資訊。

美國陸軍的LCU-2000級通用登陸艇「國王山號」（USAV KINGS MOUNTAIN, LCU-2005），在結束日本任務後，上週抵達菲律賓蘇比克灣，並於20日凌晨再度啟航，目前正通過台灣東南外海，其航跡引發軍事迷高度熱議。（「Taiwan ADIZ」粉專提供）美國陸軍的LCU-2000級通用登陸艇「國王山號」（USAV KINGS MOUNTAIN, LCU-2005），在結束日本任務後，上週抵達菲律賓蘇比克灣，並於20日凌晨再度啟航，目前正通過台灣東南外海，其航跡引發軍事迷高度熱議。（「Taiwan ADIZ」粉專提供）

美國陸軍的LCU-2000級通用登陸艇「國王山號」（USAV KINGS MOUNTAIN, LCU-2005），在結束日本任務後，上週抵達菲律賓蘇比克灣，並於20日凌晨再度啟航，目前正通過台灣東南外海，其航跡引發軍事迷高度熱議。（「Taiwan ADIZ」粉專提供）美國陸軍的LCU-2000級通用登陸艇「國王山號」（USAV KINGS MOUNTAIN, LCU-2005），在結束日本任務後，上週抵達菲律賓蘇比克灣，並於20日凌晨再度啟航，目前正通過台灣東南外海，其航跡引發軍事迷高度熱議。（「Taiwan ADIZ」粉專提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中