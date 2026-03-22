雙喜臨門！繼F-16V傳佳音 空軍首批2架MQ-9B無人機完成交機

國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢、魏團長、空軍副參謀長田忠儀少將及駐美軍事代表團團長魏中興少將與我國採購的MQ-9B無人機合影。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防特別條例本週即將決戰立法院委員會審查，國軍對美軍購案頻傳喜訊，國防部今（22）日表示，美西時間17日，國防部軍政副部長徐斯儉，在駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使陪同下，出席中華民國空軍「MQ-9B高高空無人機」首批2架交機典禮。

國防部說明，「MQ-9B高高空無人機」軍購案，係國防部因應敵情威脅與迫切之國防需要，向美籌獲4架新式無人機。美方規劃於2026及2027年各交運2架，以提升作戰效能。

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MQ-9B無人機具備長航程、高續航力等優勢，MQ-9B滿載作戰半徑約1850公里，至多可飛40小時，完全能滿足台海乃至於偏遠外島的偵巡需求；且機翼下方配有掛載點，可掛美製精密空對地、多用導引飛彈「地獄火」，以高精度反裝甲能力著稱。

國防部軍政副部長徐斯儉在ＭQ-9B飛控座，見證在空無人機的偵蒐能力。（國防部提供）

國防部指出，徐斯儉與俞大㵢親自在飛控座，見證已完整配裝偵蒐酬載在空無人機的強大偵蒐能力；隨後也一起於跑道旁，親迎無人機降落，並合影留念。

國防部表示，感謝美國政府及通用原子航空系統有限公司等單位大力支持，促成本次活動順利進行。國防部將持續協同美方，透過臺美安全合作機制，確保後續產製順利，以提升我國防實力。

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