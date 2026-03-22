伊朗首度動用遠程飛彈！射程可達歐洲戰略姿態轉趨強硬

伊朗近期首度動用中程彈道飛彈，引發外界關注其射程與戰略變化。為伊朗過去試射「霍拉姆沙赫爾-4」（Khorramshahr-4）彈道飛彈的畫面。（圖：伊朗國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗首次動用射程可達歐洲的中程彈道飛彈，顯示其攻擊範圍已超出中東。智庫分析指出，此舉代表德黑蘭當局不再避用長程武器，整體戰略選擇出現轉向。

據《華爾街日報》報導，伊朗日前將兩枚大型飛彈移出掩體，並向約4000公里外的印度洋狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）美英聯合軍事基地發射。

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這是伊朗首次在實戰中，動用中程彈道飛彈（IRBM）。倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）軍事航太專家拜利（Douglas Barrie）指出，歐洲國家長期擔憂伊朗升級飛彈射程，如今這波發射讓原本假設性的威脅成為現實。

美國官員透露，這兩枚飛彈最終並未命中目標，其中一枚在飛行中失效，另一枚則在美軍驅逐艦發射標準三型（SM-3）飛彈攔截後消失。儘管攻擊未果，但這項行動已實質揭露伊朗打擊中東以外目標的能力。

前以色列軍事情報局伊朗專案負責人奇特里諾維奇（Danny Citrinowicz）分析，這顯示伊朗的決策過程正走向極端。過去德黑蘭在面對衝突時，多採取克制反應，如今卻選擇了更具攻擊性的途徑。直到上個月，伊朗高層仍堅稱其飛彈射程，僅限於狄耶戈加西亞島距離的一半。

針對伊朗這項心態與火力的升級，美國武器管控智庫「米德爾伯里國際研究學院」（MIIS）軍控專家路易斯（Jeffrey Lewis）強調，伊朗長期具備發展中程飛彈的技術能力，過去僅因政治考量而避免使用。他指出，伊朗已跨過是否動用這類飛彈的門檻，現在已經沒有回頭路了。

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