戰車一字排開！國軍將在台東太麻里演習 壯盛軍容吸引民眾圍觀

國軍將在台東太麻里演習，目前已可見戰車整齊排列，展現壯盛軍容。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東太麻里鄉近日的氣氛顯得格外嚴肅且不尋常。國軍定於25日舉行大規模軍演，當地的公路與海邊近日出現了大量軍車與身著迷彩服的軍人，引發不少民眾好奇。一輛輛戰甲車整齊排列，雄壯的軍容讓許多路過的民眾感到既新奇又震撼，紛紛駐足觀察這難得一見的軍事壯觀景象。

當地居民表示，這幾年因為中國軍機頻繁擾台，台東的公路上，確實比以往更容易看到軍車或裝甲車移動，但在太麻里一次出現這麼多數量的裝甲車輛，印象中還是頭一遭。一位目睹現場的民眾興奮地說，以前頂多是零星看見幾台戰甲車，這次則是整排裝甲車大舉進駐，不僅展現了國軍的防衛實力，更讓人對接下來25日的正式演習充滿期待，預感當天的演習過程將會非常震撼。

請繼續往下閱讀...

國軍將在台東太麻里演習，目前已可見戰車整齊排列，展現壯盛軍容。（記者黃明堂翻攝）

隨著演習日期接近，相關部隊已在預定場地展開密集的整備工作。儘管大量裝備進駐對地方交通稍有影響，但大多數民眾對此表達理解與支持，認為在兩岸情勢緊張之際，精實的軍事訓練是保障地方與國家安全的必要舉措。這場集結多型重裝配備的軍演，不僅提升了國軍的戰備能力，也意外成為當地民眾熱烈討論的話題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法