美軍雙航艦、雙兩棲突擊艦若集結中東 逾5000名陸戰尖兵可登陸作戰

外電報導，美國海軍已派遣「黃蜂級」兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer）為核心的兩棲戒備群前往中東。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國對伊朗軍事行動持續升溫，綜合外電報導，美軍除了在中東集結雙航艦打擊群，另有兩個兩棲戒備群（ARG）持續朝中東方向前進，如此一來，逾5000名陸戰隊遠征支隊（MEU）兵力，具有對伊朗發動兩棲登陸、遠程打擊的作戰能力，可能為後續的潛在地面軍事行動埋下伏筆。

綜合外電報導，美國海軍已派遣「黃蜂級」兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer）為核心的兩棲戒備群，自美國西岸加速前往中東，這個戒備群搭載第11陸戰隊遠征支隊，兵力約2500人，並配屬空中與地面作戰部隊。該編隊包括「聖安東尼奧級」兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」及「惠德比島級」船塢登陸艦「康斯托克號」，可搭載AAV兩棲突擊載具、登陸艇與直升機，具備快速突入與灘岸登陸能力。

另一支兩棲戰力則為「美利堅級」兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲戒備群，搭載第31陸戰隊遠征支隊，兵力同樣約2500人，並由「聖地牙哥號」與「紐奧良號」船塢登陸艦支援。兩個MEU合計逾5000名兵力，具備獨立執行中等規模登陸作戰、機場奪控及要地突擊能力。

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美軍福特號航艦持續在中東打擊伊朗。（路透檔案照）

在制海與制空方面，美軍同時部署「福特號」、「林肯號」雙航艦打擊群於中東部署，每個航艦打擊群通常包含1艘核動力航空母艦、巡洋艦與驅逐艦護衛，並搭載約70至80架艦載機，包括F/A-18E/F「超級大黃蜂」、EA-18G電戰機、E-2D預警機及MH-60直升機。兩個航艦打擊群合計可出動逾140架各型軍機，提供對地打擊、防空與制海支援。

兩棲突擊艦方面，「拳師號」與「的黎波里號」均可視為「小型航艦」，其搭載F-35B戰機，以及CH-53直升機、MV-22「魚鷹」傾轉旋翼機等，具備立體突擊與快速投送能力，使兩棲部隊可不依賴港口，直接對岸上目標發動攻勢。

綜合來看，美軍目前在中東周邊已形成由雙航艦打擊群提供遠程火力壓制、兩個MEU負責登陸與地面作戰的「陸海空一體」兵力結構。分析指出，若對伊朗採取軍事行動，除長程空襲與飛彈打擊外，亦具備對包括波斯灣沿岸及離岸據點發動兩棲作戰的能力。

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