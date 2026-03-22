俄烏與中東戰火啟示 飛彈打無人機太虧 專家：建構反制系統刻不容緩

台灣安保協會副秘書長、黑熊學院首席顧問何澄輝。（資料照，記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕近年包含俄烏戰爭及中東衝突，無人機的大量投入已徹底改變現代戰爭型態。針對在野黨揚言大砍明年度無人機及反無人機相關國防特別預算，台灣安保協會副秘書長何澄輝示警，面對中國可能發動的飽和攻擊，無人機與反無人機系統的建置刻不容緩，若以動輒數百萬美元的傳統防空飛彈，去攔截僅需數萬美元的無人機，將落入極度不利的「成本不對稱」消耗戰。

何澄輝今天受訪指出，無人機攻擊最大的特點在於「彈藥化」與「大量使用」。他舉例，近期美軍防禦中東衝突或遭遇伊朗攻擊時，無人機往往是以數百架、甚至上千架的規模襲來。這類低成本無人機（如伊朗的「見證者」Shahed自殺無人機，單價僅約數萬美元）被當成誘餌或直接實施自殺攻擊，若防守方被迫使用單枚造價高達200萬美元以上的愛國者飛彈進行攔截，即使防空網再嚴密，也會在資源與成本的不對稱下被迅速消耗殆盡。

「傳統防空飛彈打不完無人機蜂群，最好的方式就是建立反無人機系統。」何澄輝強調，許多海灣國家儘管裝備了先進的愛國者飛彈，其鋪路爪雷達等高價值軍事目標仍頻頻遭到無人機破壞。若能及早建置專門的反無人機系統，例如以色列的「鐵束」（Iron Beam）雷射防空系統、美國的HELIOS雷射武器，或是安杜里爾（Anduril）、雷神等大廠開發的新型反制系統，將能大幅降低防衛成本與戰損風險。

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何澄輝進一步表示，無人系統的特徵在於快速迭代與大量消耗，台灣不可能單靠外購，必須建立本土產線並取得技術轉移。美國在去年通過的《國防授權法案》（NDAA）中，已同意與台灣共同開發無人機系統。然而，面對中國可能對台實施的無人機飽和攻擊，在野黨卻試圖將相關預算大舉刪減，他痛批此舉「不僅是阻擋預算，更是惡意在弱化台灣國防、製造國安破口」。

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