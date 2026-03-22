美稱改用近距打擊？B-52仍滿掛巡弋飛彈出擊 畫面曝光

美軍B-52H戰略轟炸機滿載AGM-158遠程巡弋飛彈，從英國費爾福德基地升空。儘管美軍宣稱戰術轉向精準短程打擊，但從翼下滿載的遠程彈藥配置來看，防區外打擊仍是美軍作戰的核心選項。（圖：X平台/Glenn Lockett）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍宣稱對伊朗作戰已轉向精準短程打擊，但最新影像顯示，實際配置與官方說法並不完全一致。駐紮於英國費爾福德基地（RAFFairford）的B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機，近日被拍到滿掛20枚遠程巡弋飛彈出擊，與美軍高層先前指出「遠程武器僅佔作戰總量1%」的說法出現落差。

據軍事航空網站《TheAviationist》報導，美軍轟炸機群正密集執行針對伊朗的「史詩狂怒行動」。軍事觀察員拍攝畫面顯示，B-52H轟炸機經常於機翼外掛12枚AGM-158聯合空對地防區外飛彈（JASSM），推測內部旋轉發射架另搭載8枚，單機合計約20枚火力。儘管官方強調作戰模式調整，長程武器在實際任務中的持續出現，成為外界關注焦點。

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美軍對遠程打擊能力的運用，在實際配置中清晰可見。B-52H單機可攜帶20枚巡弋飛彈的組合，顯示防區外打擊能力仍在任務中被持續運用。外界普遍認為，相關配置差異可能與戰場防空威脅有關。

近期發生的一起意外強化了此種看法：近期一架美軍F-35A戰機在任務中受損，外界推測可能與防空火力有關。此類事件引發對匿蹤戰機進入防空區風險的討論；相較之下，大型轟炸機若進入威脅範圍，風險可能更高。遠程飛彈也持續出現在實際任務配置中。

美軍轟炸機群採取多元航線調度，部分直接飛越法國進入地中海，另有部分轉向大西洋繞經直布羅陀。此舉除協調各機隊進入任務區的時間，也有助於降低在特定空域進行空中加油的風險。

與此同時，具備匿蹤能力的B-2轟炸機仍從美國本土直接出擊。由於未被目擊外掛武裝，加上未公開識別訊號，其任務動向維持高度隱蔽。美軍持續以不同打擊手段組合運用，對相關目標維持壓力。

美軍對具體打擊目標與細節仍維持戰略模糊。從機隊頻繁起降的節奏觀察，相關軍事行動仍在持續進行中。

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