全球部署破千套！台獲技轉製造具「實戰經驗」反無人機系統

國軍官兵操作無人機干擾槍情形。對於反無人機戰力，專家呼籲在陣地部署干擾系統增進效益。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕伊朗無人機攻擊海灣國家民生、關鍵基礎設施敲響國際社會「反制無人機」警鐘，行政院長卓榮泰今（22）日赴獲國外大廠技轉自製許可的無人機反制系統廠商參觀。退役上校、前空軍飛彈預警中心指管長周宇平表示，未來戰爭型態「不會只有軍方的事，民生經建一定照打」，敵方會企圖透過破壞經濟設施造成民生不便，藉此壓力影響整體作戰，一般情況干擾槍用處不高，而是必須先找到目標從何而來，唯有將反制系統直接部署在陣地隨時準備，防護網才能周延。

內政部長劉世芳近日在總統府全韌會會後記者會上強調，內政部將開發「反制無人機系統」，全力防衛「一級關鍵基礎設施」。行政院長卓榮泰今天赴獲得外商技轉的「為升電裝」公司參訪，掌握我國無人機反制系統產業的現況。

獲法商許可技轉自製 具全球部署千套實戰經驗

周宇平受訪說，該系統來自法國原廠，目前在全世界已經部署達1200套，具備豐富的實戰經驗。他強調，擁有實戰經驗的系統與一般代理或國內初步自製的產品在應對真實戰爭威脅時「還是有差」，能更有把握地做出適合的反制。

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周宇平說明，為升公司代理並完成技術轉移後，已針對國外相關數據完成自製化。技術掌握在台灣自己手上，最大的優勢在於未來可以隨時依照作戰需求，進行「頻率或功率的調整」等改裝設計，面對不同的作戰場景將具備更高的適應性。

針對反制無人機的戰術布局，周宇平點出傳統防禦觀念的盲點直言，「一般來講干擾槍是沒有用的」，因為防衛者必須先找到目標從哪裡來，才有辦法去等它；唯有將反制系統直接部署在陣地隨時準備，防護網才會比較周延。

反制無人機 攸關民生經濟韌性

周宇平也強調，未來的戰爭「不會只有軍方的事，民生經建一定照打」。敵方會企圖透過破壞經濟設施造成民生不便，藉此壓力影響整體作戰，例如伊朗攻擊經濟設施就是明顯的案例。

政府擬提出的8年期1.25兆元國防特別預算，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」 本週將決戰立院委員會審查，其中在野黨提出的各版本對案將所有我國委製、自製及商購項目全數刪除，其中就包括無人（反無人）系統預算；再加上今年度中央政府總預算仍卡在立院未審查，行政院副院長鄭麗君今天說，若立院遲未審議預算，原已編列的無人機相關預算無法執行，恐將衝擊我國無人機產業發展動能，進而延宕關鍵技術研發與國際市場布局，影響台灣在全球供應鏈中的戰略地位。

台灣製造打入國際非紅供應鏈 增強全社會防衛韌性

對此，周宇平指出，面對無人機對基礎設施、民生經濟的嚴重威脅，經濟部、內政部等各部會若都擴大參與軍民通用科技發展，對台灣全社會防衛韌性一定會有幫助，這也是未來的趨勢。周宇平也透露，為升公司將配合政府4月份在彰化的動員演練，於項目中加入無人機反制課程。

至於軍民通用科技的未來產業發，周宇平說，台灣走向「非紅供應鏈」是確定的方向，為升公司本身就具備生產毫米波雷達的技術底蘊，與反制系統技術類似。未來透過技術提升與自行生產，除了供應國內防護需求外，更期望能掛上台灣自有品牌「雷盾」對外輸出，成為國際供應鏈的重要一環。

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